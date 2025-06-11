Масована атака по Харкову: РФ вдарила по житлових будинках та підприємствах, що відомо про наслідки (фото, відео)
Внаслідок масованої російської атаки по Харкову уночі 11 червня пошкоджень зазнали житлові будинки, дитячі майданчики, підприємства та міський транспорт у двох районах. У місті майже 40 постраждалих та 2 загиблих, серед яких діти: кількох людей вдалося врятувати з охоплених вогнем осель.
Фокус зібрав усе, що відомо про російський обстріл Харкова.
Російська армія з 00:31 до 00:40 години завдала удару 17-ма ударними дронами по місту.
Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив оновлення щодо наслідків атаки ЗС РФ близько 03:00 години. За його інформацією, під ударом цієї ночі опинилися Слобідський та Основ'янський райони міста.
"Попередньо, маємо 2 загиблих і 37 постраждалих, серед них — 5 дітей. Кількох людей вдалося врятувати з охоплених вогнем осель", — зазначив Терехов.
Також мер повідомив, що у Харкові зафіксовані прямі влучання безпілотників по житлових будинках, підприємствах та дитячих майданчиках. Окрім того, постраждав міський транспорт.
"Усе це — звичайні об’єкти мирного життя. Ті, які в жодному разі не мають ставати мішенню", — підкреслив міський голова.
Також про наслідки російської атаки по Харкову розповіли у ДСНС.
"Пошкоджено багатоповерхові будинки, приватний сектор, цивільне підприємство та інші об’єкти. У Слобідському та Основ’янському районах спалахнули пожежі", — повідомили у відомстві.
Також у ДСНС оприлюднили кадри наслідків російської атаки.
У Харкові продовжують працювати рятувальники та інші оперативні служби. Тривають рятувальні роботи, евакуація мешканців та ліквідація наслідків обстрілу.
Нагадаємо, 10 червня журналісти YouTube-телеканалу WPLG Local 10 показали сюжет про "обстріл Харкова", відзнятий насправді десь у пустелі.
Також 10 червня уночі росіяни масовано атакували Київ: під ударом опинилися житлові будинки, у місті здійнялися пожежі.