В Харькове возросло количество погибших и пострадавших в результате удара БПЛА, — Зеленский

ВС РФ 11 июня ударили беспилотниками по домам в Харькове. По состоянию на сейчас уже известно о 64 пострадавших, среди них девять детей.

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Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, сейчас в Харькове продолжаются работы после ночного удара российских "шахедов". Удар пришелся по обычным домам. По состоянию на это время известно о 64 пострадавших, и среди них девять детей. Три человека погибли.

"Каждые новые сутки сейчас — это новые подлые удары России, и почти каждый удар — показательный. Россия заслуживает увеличения давления, буквально каждым попаданием по обычной жизни доказывает, что давления мало. И стоит не бояться, не откладывать новые решения, которые могут осложнить ситуацию для России. Без этого они не пойдут на реальную дипломатию. И это зависит прежде всего от Соединенных Штатов и других лидеров мира. Каждый, кто призвал к прекращению убийств и к дипломатии, должен действовать", — отметил президент.

Атака на Украину 11 июня

Напомним, 11 июня по Харькову враг ударил беспилотниками, в двух районах вспыхнули пожары. Мэр Игорь Терехов информировал о попадании по пятиэтажке и возгорании в 15 квартирах. По данным Ситуационного центра, ВС РФ нанесли по городу 17 ударов дронами. В частности, ВС РФ атаковали Одесскую область. Ночью в соцсетях передавали, что в Одесской области летали "Шахеды" и было слышно работу ПВО. В ГСЧС подтвердили, что ночью Россия атаковала Одесскую область. Были разрушены и повреждены дачные дома, хозяйственные постройки, автомобили и гражданские плавсредства. Вспыхнули пожары, которые уже затушили спасатели.

Фокус также писал, что ночью на 11 июня было шумно и в России. Жители Котовска Тамбовской области слышали по меньшей мере 15 взрывов. В городе работали средства ПВО, дроны, по словам очевидцев, летели к местному пороховому заводу.