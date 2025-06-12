Харків знову атакували БпЛА: під ударом опинилися житловий будинок, освітні заклади та фітнес-клуб

Росіяни уночі 12 червня атакували Харків дронами: під ударом опинилися кілька районів міста, влада повідомляє про, попередньо, удари по житловому будинку, території школи та дитячого садка, а також фітнес-центру. Відомо також про постраждалих внаслідок обстрілу.

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Фокус зібрав інформацію щодо нічної атаки росіян по Харкову.

Повітряну тривогу у місті було оголошено близько 01:00 години через рух ударних безпілотників.

Близько 01:35 години дрони дісталися Харкова: міський голова Ігор Терехов повідомив про вибух. Також він попередив про загрозу від нових ударних БпЛА, що рухалися до міста.

Недовзі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок атаки, попередньо, зафіксовано "приліт" по Шевченківському районі міста.

Близько 02:00 години Ігор Терехов уточнив, що у Шевченківському районі росіяни вдарили дроном по території місцевої школи. На місці повилітали вікна.

У наступні хвилини російські дрони продовжували атакувати Харків. За інформацією міського голови, влучання зафіксовані також у Салтівському та Слобідському районах міста, а також ще "прильоти" у Шевченківському.

Близько 03:00 години Терехов уточнив, що у Салтівському районі, попередньо, росіяни влучили по житловому будинку.

Станом на 03:18 стало відомо, що у Салтівському районі росіяни вдарили по даху житлової багатоповерхівки.

"Також зафіксовано удар, попередньо, по фітнес-клубу у тому ж районі — там одна постраждала людина", — зазначив Терехов.

Близько 03:20 мер повідомив про підтверджений удар по території дитячого садка у Шевченківському районі.

Також Терехов інформував про атаку по ще одному житловому будинку у Салтівському районі, однак інформація не підтвердилася: росіяни вдарили за кілька метрів від багатоповерхівки.

Інші наслідки російської атаки по Харкову уточнюються.

Нагадаємо, 11 червня патрульна поліція Харківської області показала кадри, як чоловік під завалами в Харкові співав гімн України.

Також президент України Володимир Зеленський 11 червня повідомив, що внаслідок російської нічної атаки у місті понад 60 постраждалих.