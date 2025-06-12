Мільйон втрат і кілька метрів фронту: чим обертається наступ в Україні для Росії, – WP

Від січня 2024 Росії вдалося захопити менше ніж 4 700 квадратних кілометрів нових територій. При цьому людські та технічні втрати є безпрецедентними. Кількість загиблих російських військових в Україні вже перевищила загальні втрати радянської та російської армії у всіх війнах після Другої світової.

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Минулого тижня Україна провела одну з наймасштабніших операцій за час війни, застосувавши понад 100 дронів для ураження десятків військових літаків на кількох авіабазах глибоко всередині Росії. Атака, яка готувалася протягом багатьох місяців і була здійснена з території самої Росії, показала, як Київ може досягати значних результатів, маючи обмежені ресурси, пише The Washington Post.

Росія ж протягом останніх 17 місяців намагається просуватись уперед в Україні за допомогою грубої сили — і, згідно з новими даними, має вкрай незначні результати.

З початку 2024 року їй вдалося захопити менше ніж 4 700 квадратних кілометрів території — результат, який явно не відповідає амбіціям Москви суттєво розширити контроль над Україною. На деяких напрямках російське просування повільніше, ніж наступи союзників під час виснажливої битви на Соммі в Першій світовій війні — бою, що став символом марних і кривавих операцій.

За ці незначні здобутки Росія заплатила надзвичайну ціну — в людських життях і техніці. Кількість загиблих російських військових в Україні вже перевищила загальні втрати радянської та російської армії у всіх війнах після Другої світової. Влітку 2025 року кількість загальних військових втрат Росії, ймовірно, перевищить мільйон.

Крім того, Росія стабільно втрачає у 2–5 разів більше бойових машин, ніж Україна. Зокрема, з початку 2024 року знищено близько 1200 броньованих машин, 3200 бойових машин піхоти і 1900 танків.

Ця жорстока реальність суперечить наративу про те, що саме Росія диктує умови конфлікту. Так, російські війська з початку 2024 року переважно перебувають у наступі (за незначними винятками). Але сама ініціатива — це ще не перемога. Має значення не тільки те, що Росія здобула, але й те, що вона втратила в обмін на це.

Російські війська продовжують натикатися на глибоко ешелоновану лінію оборони, яка складається з мінних полів, окопів, протитанкових загороджень і артилерійських позицій, що розбивають атаки. Україна також насичує поле бою дронами, які зараз є головною причиною смертей на фронті. Її стратегія глибокої оборони, посилена підтримкою США та Європи, перетворила війну на боротьбу на виснаження, що грає на користь захисників і карає нападників. Попри те, що Кремль, схоже, готовий терпіти ці втрати, він не здатен на більше, ніж повільне, виснажливе просування.

Насправді шлях Кремля до перемоги — не через блискучу військову стратегію. А через відмову Заходу. Без підтримки США Україна швидко зіткнеться з дефіцитом критично важливих боєприпасів, бойових машин, систем ППО та високоточної зброї, що дасть перевагу російським військам. Психологічний удар від виходу США з конфлікту також може зламати моральний дух українців — і спричинити не завоювання, а виснаження, як це сталося з Австро-Угорщиною та Російською імперією у Першій світовій війні.

Путін робить ставку на політичну втому у Вашингтоні — на те, що вона принесе йому те, чого не змогла досягти армія. І ця ставка стосується також переговорів. Попри мізерні здобутки й катастрофічні втрати, Москва не демонструє інтересу до серйозної дипломатії, натомість наполягає на максималістських умовах і продовжує атаки. Але за цим блефом ховається значно слабша позиція, ніж багато хто на Заході вважає.

США мають важелі впливу. Але їх потрібно використати. Американські політики мають розглянути варіанти продовження й прискорення військової допомоги Україні — насамперед у вигляді систем ППО для захисту військ і цивільних, високоточної далекобійної зброї для ураження російських авіабаз і командних пунктів, а також боєприпасів для стримування наступів на розтягнутому фронті.

США також мають підвищити економічну ціну війни для Москви. Наразі в Конгресі розглядається двопартійний законопроєкт, який передбачає нові санкції проти Росії та вторинні санкції проти країн, що підтримують її воєнну економіку. За однією з оцінок, такі санкції можуть скоротити прибутки Росії від нафти на 20%, підвищивши ціну бензину в США лише на 15 центів за галон.

Видання зазначає, що Росія не наступає. Вона просто знекровлює свою армію за кожен метр території. І це обернеться перемогою лише в тому разі, якщо Вашингтон дозволить цьому статися.

Нагадаємо, після поступової динаміки боїв, яка дорого коштувала обом сторонам, РФ різко прискорила темпи наступу. Як йдеться у матеріалі The Wall Street Journal від 11 червня, мирні переговори "зайшли в глухий кут", тому доля війни вирішуватиметься на фронті.

Фокус також писав, що аналітик Олександр Кочетков констатував початок очікуваного наступу росіян, в України є всі шанси гідно відповісти — але за певних умов.