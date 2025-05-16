Обмен погибшими военными: Украине вернули 909 тел, России – лишь 34 (фото)

Украина и Россия 16 мая обменялась телами погибших военных. "На щите" вернулись защитники Донецкого, Луганского, Запорожского, Сумского и Харьковского направлений.

Related video

Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

"На щите" вернулись защитники из Кураховского, Покровского, Бахмутского, Угледарского, Луганского, Запорожского, Сумского и Харьковского направлений. Кроме этого, част тел вернули из моргов на территории России.

"Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших", — отметили в штабе.

Международный комитет Красного Креста помог вернуть тела

Украинский штаб поблагодарил за помощь в возвращении тел Международному комитету Красного Креста.

"Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших", — говорится в сообщении.

Российские источники пишут о возврате в РФ 34 тел погибших оккупантов. По данным пропагандистов, в основном это погибшие военные в Курской области.

Позднее эту информацию подтвердил агентству РБК депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

"Россия вернула тела 34 российских военных, Киеву переданы 909 тел", — сообщил он.

Прошлый раз Россия и Украина обменялись телами 18 апреля. Тогда российская сторона получила тела 41 погибшего, а украинская — также 909.

Напомним, 6 мая благодаря посредничеству ОАЭ состоялся обмен военнопленными на белорусско-украинской границе по формуле "205 на 205".

Фокус уже писал про возврат в Украину Даниила Черняева, он провел в плену более трех лет. Военный одним из первых принял бой с врагом на КПВВ "Чонгар".