Обмін загиблими військовими: Україні повернули 909 тіл, Росії — лише 34 (фото)

Україна і Росія 16 травня обмінялася тілами загиблих військових. "На щиті" повернулися захисники Донецького, Луганського, Запорізького, Сумського та Харківського напрямків.

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Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"На щиті" повернулися захисники з Курахівського, Покровського, Бахмутського, Вугледарського, Луганського, Запорізького, Сумського та Харківського напрямків. Крім цього, частину тіл повернули з моргів на території Росії.

"Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші строки буде встановлено особи загиблих", — зазначили у штабі.

Міжнародний комітет Червоного Хреста допоміг повернути тіла

Український штаб подякував за допомогу в поверненні тіл Міжнародному комітету Червоного Хреста.

"Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих", — ідеться в повідомленні.

Російські джерела пишуть про повернення до РФ 34 тіл загиблих окупантів. За даними пропагандистів, переважно це загиблі військові в Курській області.

Пізніше цю інформацію підтвердив агентству РБК депутат Держдуми Шамсаїл Саралієв.

"Росія повернула тіла 34 російських військових, Києву передано 909 тіл", — повідомив він.

Минулого разу Росія та Україна обмінялися тілами 18 квітня. Тоді російська сторона отримала тіла 41 загиблого, а українська — також 909.

Нагадаємо, 6 травня завдяки посередництву ОАЕ відбувся обмін військовополоненими на білорусько-українському кордоні за формулою "205 на 205".

Фокус уже писав про повернення в Україну Данила Черняєва, він провів у полоні понад три роки. Військовий одним із перших прийняв бій із ворогом на КПВВ "Чонгар".