Вышивал флаг РФ и носил кепку "Z": из плена вернули Даниила Черняева, — военный (обновлено)

Во время обмена военнопленными 6 мая домой из российской неволи вернули Даниила Черняева, который одним из первых принял бой против врага на КПВВ "Чонгар" в феврале 2022 года. Впрочем, в РФ украинец отказался от гражданства и жил в лучших условиях.

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Об этом сообщил командир отделения 24 ОШБ "Айдар" Станислав "Осман" Бунятов.

"Во вчерашнем обмене было возвращено Даниила Черняева, который одним из первых принял бой против оккупантов на КПВВ Чонгар, парень провел в плену более 3 лет. Поздравляю дома земляк", — написал сначала военный, добавив фото освобожденного бойца.

Фото: скріншот

Впоследствии Бунятов добавил, что уже в плену Черняев написал заявление на отказ от украинского гражданства, жил в специальном бараке для избранных. Более того, тот сшил флаг РФ и ходил с ним, рисовал рисунки "российским вертухаям", носил кепку с оккупационным знаком "Z", свидетельствовал против своих собратьев, а в 2023 году украинец добровольно согласился вступить в российский добробат.

Фото: скріншот

"Но как и большинство предателей россиянам был ненужен, поэтому вместо обмена достойного бойца был возвращен в Украину", — добавил "Осман".

Как рассказал военный, освобожденный из плена Черняев родом из Геническа. Против него уже готовы свидетельствовать более 10 бойцов.

Обмен военнопленными 6 мая

6 мая Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил о возвращении бойцов Сил обороны Украины из российского плена. Традиционно это стало возможным благодаря Объединенным Арабским Эмиратам.

Украина из вражеского плена вернула домой 205 военнослужащих. Такое же количество россиян вернулось на территорию РФ. Как написал президент Владимир Зеленский, среди освобожденных защитников — представители всех родов войск. Глава государства рассказал, что людей держали в разных российских тюрьмах, где над ними издевались "за пределами человечности". Среди украинцев, которых удалось спасти, — защитники Мариуполя.

Обмен пленными 6 мая

В Государственной пограничной службе Украины рассказали, что из вражеского плена на этот раз удалось вернуть 14 пограничников.

Напомним, враг может нанести удар по Киеву "Орешником" в результате "провокаций на парадах" ко Дню победы. Аналитики рассказывают, что россияне "планируют разыграть как по нотам" атаку со стороны Украины.

Также Фокус писал о том, как трое украинских бойцов, двое из которых были ранеными, отбили штурм россиян, которые в несколько раз превосходили в количестве, и удержали позицию.