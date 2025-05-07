Вишивав прапор РФ та носив кепку "Z": з полону повернули Данила Черняєва, — військовий (оновлено)

Під час обміну військовополоненими 6 травня додому з російської неволі повернули Данила Черняєва, який одним з перших прийняв бій проти ворога на КПВВ "Чонгар" у лютому 2022 року. Втім, у РФ українець відмовився від громадянства та жив у кращих умовах.

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Про це повідомив командир відділення 24 ОШБ "Айдар" Станіслав "Осман" Бунятов.

"У вчорашньому обміні було повернуто Данила Черняєва, який одним з перших прийняв бій проти окупантів на КПВВ Чонгар, хлопець провів у полоні більше 3 років. Вітаю вдома земляче", — написав спочатку військовий, додавши фото звільненого бійця.

Фото: Скріншот

Згодом Бунятов додав, що вже в полоні Черняєв написав заяву на відмову від українського громадянства, жив у спеціальному бараці для обраних. Ба більше, той пошив прапор РФ і ходив з ним, малював малюнки "російським вертухаям", носив кепку з окупаційним знаком "Z", свідчив проти своїх побратимів, а у 2023 році українець добровільно погодився вступити в російський добробат.

Фото: Скріншот

"Але як і більшість зрадників росіянам був непотрібен, тому замість обміну гідного бійця був повернутий в Україну", — додав "Осман".

Як розповів військовий, звільнений з полону Черняєв родом з Генічеська. Проти нього вже готові свідчити понад 10 бійців.

Обмін військовополоненими 6 травня

6 травня Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив про повернення бійців Сил оборони України з російського полону. Традиційно це стало можливим завдяки Об'єднаним Арабським Еміратам.

Україна з ворожого полону повернула додому 205 військовослужбовців. Така ж кількість росіян повернулась на територію РФ. Як написав президент Володимир Зеленський, серед звільнених захисників — представники усіх родів військ. Глава держави розповів, що людей тримали в різних російських вʼязницях, де з них знущались "за межами людяності". Серед українців, яких вдалось врятувати, — захисники Маріуполя.

Обмін полоненими 6 травня

У Державній прикордонній службі України розповіли, що з ворожого полону цього разу вдалося повернути 14 прикордонників.

Нагадаємо, ворог може завдати удару по Києву "Орешником" внаслідок "провокацій на парадах" до Дня перемоги. Аналітики розповідають, що росіяни "планують розіграти як по нотах" атаку з боку України.

Також Фокус писав про те, як троє українських бійців, двоє з яких були пораненими, відбили штурм росіян, які в кілька разів переважали в кількості, і втримали позицію.