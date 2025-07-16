Садовый предложил обменять "останки Путина" на всех украинских пленных (фото)

Во Львове завершилась эксгумация всех 355 захоронений советского периода, которые перезахоронят на Голосковском кладбище. Однако судьба останков может быть и другой.

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Мэр Львова Андрей Садовый не против обменять эксгумированные останки на украинских защитников, о чем написал у себя в Telegram-канале.

"Холм Славы советского оккупационного периода во Львове больше не существует. Выявлено 355 останков. Всех вместе с агентом НКВД Кузнецовым и Путиным перезахоронят на Голосковском кладбище. Готовы обменять все эти останки на украинских защитников. Работы проводились по всем разрешениям, под наблюдением специалистов", – говорится в публикации.

Эксгумацию проводили специалисты Мемориально-розыскного центра "Доля" Фото: Андрей Садовый/telegram

Чиновник добавил, что во время эксгумации обнаружено несоответствие количества плит и захоронений, а также очень мало сопроводительного материала. Нашли только пуговицы, остатки униформы, обуви и гвардейские значки.

Мэр уточнил, что металлические гирлянды из колонн и забора передали в музей "Территория террора". Туда же отправится и конструкция "вечного огня".

"Следующий шаг – открытая дискуссия о новом значении этой территории. Без имперских легенд. С уважением к памяти", – добавил Садовый, поблагодарив всех за работу.

Эксгумацию проводили специалисты Мемориально-розыскного центра "Доля".

По информации издания Zaxid.net, в индивидуальных могилах на Холме Славы было 251 тело, а еще 84 – в братских. В еще одной братской могиле времен Первой мировой войны ничего не нашли.

Всего эксгумированы останки 355 человек Фото: Андрей Садовый/telegram

Управляющий делами исполнительного комитета Евгений Бойко рассказал, что эксгумацию могил агентов НКВД Николая Кузнецова и Степана Путина проводили по отдельному протоколу. Кузнецова уже перезахоронили на Голосковском кладбище, где дополнительно установили круглосуточное видеонаблюдение.

"Все работы выполнили в соответствии с разрешениями Министерства культуры. Сегодня перезахоронили агента Кузнецова. Также ученые на месте отфотографировали все найденные элементы и провели антропологические исследования. Что касается анализов ДНК, то на такой вид исследований требуются отдельные разрешения, как и для проведения судебно-медицинской экспертизы. Если государство будет видеть такую необходимость, то соответствующие исследования будут проведены", – рассказал чиновник журналистам.

На месте Холма Славы будет общественное пространство Фото: Андрей Садовый/telegram

Холм Славы был построен во Львове на улице Пасечной в 1945-1950 годах. В нем хоронили красноармейцев, советских партизан и агентов НКВД, самым известным из которых был Кузнецов. Его останки дважды пытались украсть, а родственники НКВД-та не раз просили львовские власти вернуть его тело в Россию.

Сейчас на месте Холма Славы убирают мусор и разравнивают территорию.

Ранее Фокус писал, что Украина вернула России останки солдат ВС РФ с жетонами.