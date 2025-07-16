ВС РФ пытаются прорваться на Запорожье в направлении Новоданиловки и Каменского

ВС РФ уничтожили фактически всю инфраструктуру и позиции украинских защитников, но несмотря на это, закрепиться врагу не удается.

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Российские войска пытаются продвинуться на Ореховском направлении. Они активизировались в районе Новоданиловки и Каменского. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин.

По его словам на этом участке фронта интенсивность боевых столкновений несколько меньше, чем в других секторах фронта, впрочем россияне продолжают попытки штурмов.

За прошедшие сутки они пытались прорваться в районе Новоданиловки. Штурм закончился неудачей — все штурмовики были уничтожены.

Также остается напряженной ситуация в Каменском. Здесь ВС РФ уничтожили фактически всю инфраструктуру и позиции украинских защитников. Несмотря на это, закрепиться врагу здесь не удается.

В сводке Генштаба ВСУ 16 июля сообщалось, что в Запорожье на Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки Силы обороны успешно остановили один штурм противника вблизи населенного пункта Малиновка.

В районе Новоданиловки на Ореховском направлении украинские защитники также отбили один вражеский штурм.

На Ореховском направлении ВС РФ на штурм бросают высококвалифицированных специалистов из-за нехватки личного состава. Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" рассказал начальник штаба батальона 65 отдельной механизированной бригады с позывным "Форест".

"Допрос пленного. Он рассказывал, что просто не хотел на что-то сбрасываться средствами, ну и непосредственно был отправлен на штурм. Человек был профессиональным инженером, который снаряжал FPV, который готовил взрывчатку", — отметил начальник штаба батальона 65-й отдельной механизированной бригады с позывным "Форест".

По его словам, заметно, что и противник уже гораздо более истощен.

"Вражеская бронетехника появляется только по звуку. Только для подвоза личного состава, и только в слишком-слишком плохие погодные условия. То есть при больших ливнях, конечно, противник подтягивает личный состав. А так, в солнечный день противник боится подойти ближе чем на 10 км к линии боевого соприкосновения. Поскольку руки нашей бригады большие длинные, и мы также туда долетаем и уничтожаем", — рассказал "Форест".

Напомним, что в оккупированном Токмаке в Запорожье 16 июля прогремели взрывы. Агенты ГУР высадили в воздух машину с российскими операторами БпЛА.