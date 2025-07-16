В Токмаке бойцы ГУР высадили в воздух операторов дронов "Скат 350М"

Внутри "буханки" находилось двое российских оккупантов — членов экипажа аэроразведки.

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В оккупированном Токмаке в Запорожье прогремел взрыв. Взлетели в воздух вражеские операторы дронов "Скат 350М". Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Происшествие произошло 16 июля утром на окраине временно оккупированного города Токмак. В результате взрыва в воздух взлетел зеленый УАЗ 452, в котором передвигались российские оккупанты.

"Внутри "буханки" находилось двое российских оккупантов — членов экипажа аэроразведки, которые специализировались на использовании БпЛА "Скат 350М". Этот вражеский беспилотник захватчики использовали для выявления позиций Сил безопасности и обороны Украины в Запорожской области и корректировки артиллерийского огня", — сообщили в ГУР.

Оба российских оператора вместе с БПЛА "Скат 350М", который они перевозили в "буханке", уничтожены.

Напомним, что ранее ВС РФ придумали нехитрый способ "оккупировать" Предтечино в Донецкой области — они сбросили с дрона флаг и отчитались перед командованием о захвате села.

Также сообщалось, что ВС РФ в ближайшее время будут пытаться вытеснить ВСУ в направлении Лимана, Славянска и Купянска, чтобы решить проблему с поставками воды на оккупированные территории и логистикой