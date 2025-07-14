ВС РФ придумали нехитрый способ "оккупировать" Предтечино в Донецкой области: как они это сделали

Ранее россияне в своих пабликах не менее 5 раз сообщали о взятии соседних Ступочек, которые расположены ближе к линии боестолкновения.

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В Донецкой области российские оккупанты сбросили российский триколор на село Предтечино с дрона и заявили об оккупации села. Об этом рассказали в 93 отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр", опубликовав соответствующее видео.

"Оккупанты сбросили с дрона триколор на Предтечино, чтобы отчитаться перед своими командирами о взятии населенного пункта. Но один точный сброс, и "освобождьонная" территория снова превратилась в украинскую", — сообщили в бригаде.

В 93-й бригаде отметили, что ранее россияне в своих пабликах не менее 5 раз сообщали о взятии соседних Ступочек, село расположено ближе к линии боестолкновения.

"Холодноярцы и смежные подразделения удерживают оба села и не дают врагу продвинуться в сторону Константиновки", — говорится в сообщении.

Напомним, что ВС РФ в ближайшее время будут пытаться вытеснить Силы обороны Украины в направлении Лимана, Славянска и Купянска, чтобы решить проблему с поставками воды на оккупированные территории и логистикой.

Также сообщалось, что ВС РФ давят на юго-западе и под Константиновкой. Российские войска расширили зону контроля на Краматорском направлении широким фронтом к югу от Константиновки.