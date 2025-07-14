ЗС РФ вигадали нехитрий спосіб "окупувати" Предтечине на Донеччині: як вони це зробили

Раніше росіяни у своїх пабліках щонайменше 5 разів повідомляли про взяття сусідніх Ступочок, які розташоване ближче до лінії боєзіткнення.

Related video

На Донеччині російські окупанти скинули російський триколор на село Предтечине з дрона і заявили про окупацію села. Про це розповіли у 93 окремій механізованій бригаді "Холодний Яр", опублікувавши відповідне відео.

"Окупанти скинули з дрона триколор на Предтечине, щоб відзвітувати перед своїми командирами про взяття населеного пункту. Та один влучний скид, і "освобождьонная" територія знову перетворилася на українську", — повідомили у бригаді.

У 93-й бригаді зауважили, що раніше росіяни у своїх пабліках щонайменше 5 разів повідомляли про взяття сусідніх Ступочок, село розташоване ближче до лінії боєзіткнення.

"Холодноярці та суміжні підрозділи утримують обидва села і не дають ворогу просунутися в бік Костянтинівки", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що ЗС РФ найближчим часом намагатимуться витиснути Сили оборони України у напрямку Лимана, Слов'янська і Куп'янська, щоб вирішити проблему з постачанням води на окуповані території та логістикою.

Також повідомлялося, що ЗС РФ тиснуть на південному заході та під Костянтинівкою. Російські війська розширили зону контролю на Краматорському напрямку широким фронтом на південь від Костянтинівки.