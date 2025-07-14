"Будуть дотискати": генерал-майор запасу ЗСУ назвав основну ціль ворога на Лиманському напрямку

Окуповані частини Донецької і Луганської областей достатньо серйозно потерпають від відсутності води, бо в свій час воду їм постачали каналом Дніпро – Сіверський-Донець.

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ЗС РФ найближчим часом намагатимуться витиснути Сили оборони України у напрямку Лимана, Слов'янська і Куп'янська, щоб вирішити проблему з постачанням води на окуповані території та логістикою. Про це в коментарі "Київ 24" заявив генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос.

За його словами, ЗС РФ найближчим часом намагатимуться просуватися на Лиманському напрямку на фронті в Україні.

"На Слов'янському та на Лиманському напрямках наступальні дії окупантів більш цікаві. Їм потрібен цей шматок землі для доступу до спроможності каналів. Бо окуповані частини Донецької і Луганської областей достатньо серйозно потерпають від відсутності води, бо в свій час ми давали воду каналом Дніпро – Сіверський-Донець. Це вже давно закінчено. Вони намагалися вирішити цю проблему за рахунок побудови каналу з Дону. Але це дало змогу їм вирішити це питання лише частково. Їм потрібна вода, аби забезпечити нормальне функціонування на окупованих територіях. Тому, я думаю, що вони будуть дотискати у напрямку Слов'янська, Лимана і Куп'янськ теж не треба виключати, бо це дасть можливість збудувати дорогу вздовж кордону", – зазначив генерал-майор запасу ЗСУ.

За словами Кривоноса, ця дорога подальшому дасть можливість ЗС РФ достатньо закріпитися і покращити спроможності щодо переміщення військ і логістики для них.

Нагадаємо, що бійці ЗСУ відбили механізований штурм росіян на Лиманському напрямку. Окупанти рухалися на БМП і танку з розміновувальним ножем.

Раніше на Лиманському напрямку бійці ГУР прорвалися на позиції ЗСУ і забрали важкопоранених.