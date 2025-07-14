"Будут дожимать": генерал-майор запаса ВСУ назвал основную цель врага на Лиманском направлении

Оккупированные части Донецкой и Луганской областей достаточно серьезно страдают от отсутствия воды, потому что в свое время воду им поставляли по каналу Днепр — Северский-Донец.

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ВС РФ в ближайшее время будут пытаться вытеснить Силы обороны Украины в направлении Лимана, Славянска и Купянска, чтобы решить проблему с поставками воды на оккупированные территории и логистикой. Об этом в комментарии "Киев 24" заявил генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос.

По его словам, ВС РФ в ближайшее время будут пытаться продвигаться на Лиманском направлении на фронте в Украине.

"На Славянском и на Лиманском направлениях наступательные действия оккупантов более интересны. Им нужен этот кусок земли для доступа к способности каналов. Потому что оккупированные части Донецкой и Луганской областей достаточно серьезно страдают от отсутствия воды, потому что в свое время мы давали воду по каналу Днепр — Северский-Донец. Это уже давно закончено. Они пытались решить эту проблему за счет построения канала с Дона. Но это позволило им решить этот вопрос лишь частично. Им нужна вода, чтобы обеспечить нормальное функционирование на оккупированных территориях. Поэтому, я думаю, что они будут дожимать в направлении Славянска, Лимана и Купянск тоже не надо исключать, потому что это даст возможность построить дорогу вдоль границы", — отметил генерал-майор запаса ВСУ.

По словам Кривоноса, эта дорога в дальнейшем даст возможность ВС РФ достаточно закрепиться и улучшить способности по перемещению войск и логистики для них.

Напомним, что бойцы ВСУ отбили механизированный штурм россиян на Лиманском направлении. Оккупанты двигались на БМП и танке с разминирующим ножом.

Ранее на Лиманском направлении бойцы ГУР прорвались на позиции ВСУ и забрали тяжелораненых.