Їхали, наче святкували перемогу: ЗСУ рознесли колону техніки РФ на Лиманському напрямку (відео)

Угледівши колону, бійці підрозділу здійняли в небо дрони. Також до знищення ворожої техніки залучилися і їхні суміжники.

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Бійці ЗСУ відбили механізований штурм росіян на Лиманському напрямку. Окупанти рухалися на БМП і танку з розміновувальним ножем. Про це повідомили в телеграм-каналі батальйону SIGNUM.

Самі українські захисники називають цей російський штурм — штурм без шансів.

Так, рано-вранці ЗС РФ пішли у наступ на одній з ділянок фронту на Лиманському напрямку. Розвідка 81 ОАеМБр виявила колону ворожої бронетехніки — танк із розмінувальним ножем, а за ним — дві БМП.

"Йшли впевнено. Наче вже святкували перемогу. Але недовго", — прокоментували ворожий наступ бійці батальйону SIGNUM.

Завидівши танки, бійці підрозділу здійняли в небо дрони. Також до знищення ворожої техніки залучилися і їхні суміжники і відпрацювали по середній БМП.

Далі бійці SIGNUM уразили танк. Кумулятивний заряд прилетів точно в кабіну водія, через що танк зупиняється.

Остання БМП намагалась об’їхати, але не встигла. FPV-дрон її наздогнав і уразив.

Операцію завершили повторною атакою. Вся колона — зупинилась від уражень, на чому власне, штурм і припинився.

Нагадаємо, що під Торецьком ЗСУ "розібрали" танки-камікадзе росіян. На підходах їх поцілила артилерія ЗСУ, далі панцирники атакували десятками fpv-дронів і зрештою спалили.

Також повідомлялося, що росіяни вкрали розробку ЗСУ із захисту танків "капюшон" і запатентували її.