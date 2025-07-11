"Не уявляю, як його ремонтувати": під Торецьком ЗСУ "розібрали" танки-камікадзе росіян (відео)

Бійці ЗСУ називають такі танки росіян "одноразовим засобом", оскільки їхня місія лише спробувати підвезти піхоту і залишитися горіти в українських степах.

Related video

На Торецькому напрямку на Донеччині ЗС РФ почали застосовувати для штурмів танки-камікадзе. Їх використовують один раз для підвезення піхоти. Про це в ефірі Армія TV сказав начальник штабу батальйону безпілотних систем "Спалах" 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу з позивним "Перепел".

За його словами, в зоні відповідальності підрозділів бригади, знищили 2 російські танки з додатковим захистом. До цього ворог півтора місяці не використовував броньовану техніку взагалі.

Цього разу росіяни здивували українську піхоту — вони використали 2 танки-мангали з піхотою. На підходах їх поцілила артилерія, ймовірно, знищивши РЕБ на броньованій техніці, якщо він був. Далі танки почали відпрацьовувати з дронів. Їх атакували десятками fpv-дронів і зрештою спалили.

"Ми їх прозвали "бункер-гараж". Я так розумію, що це як одноразовий засіб. Не уявляю як його потім розібрати, щоб відремонтувати в разі якихось масштабних поломок. Моя особиста думка, я вважаю, що вони їх випускають як камікадзе. Аби висадити піхоту і дай Боже, щоб повернулись. Але слава Богу, що в них це не виходить, допомагаємо", — сказав начальник штабу батальйону безпілотних систем "Спалах" 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу.

Він додав, що висаджена з танків піхота далеко не дійшла — її знищили.

Нагадаємо, що в районі Очеретиного ЗСУ знищили танк росіян, який ті обшили металочерепицею та відбійниками.

Також повідомлялося, що бійці 28 ОМБр знищили танк-монстр росіян з арматури і проволоки. Для цього використали близько 60 FPV-дронів, адже було дуже важко знайти слабке місце. Деякі невеличкі безпілотники просто застрягли у його броні.