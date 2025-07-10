Справжній монстр: російський танк-сарай вдалось знищити 60 дронами (відео)

Бійці 28 ОМБр опублікували відео відбиття штурму росіян, які задля атаки застосували нові танки із захистом, так звані "танки-сараї". З'ясувалось, що для знищення такого монстра потрібно з півсотні безпілотників.

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За словами бійців, на знищення "цього" пішло близько шести десятків FPV-дронів, адже було дуже важко знайти слабке місце. Деякі невеличкі безпілотники просто застрягли у його броні, пишуть аналітики платформи Deep State, з якими українські солдати поділились подробицями.

Танк-сарай був знищений на Торецькому напрямку

Відео відбиття штурму росіян з'явилось напередодні. В ЗСУ розповіли, що російська армія вела в атаку одразу кілька "танків-сараїв". Але все ж їх вдалось знищити. Тільки пішло на це багато ресурсів.

"Бійці поділилися додатковими кадрами цього "чудовіща" вже після ураження, з можливістю його роздивитися ближче", — розповіли аналітики.

Та пояснили, чому важливо знищувати ці захищені танки росіян.

"Окрім піхоти в таких сараях, може бути РЕБ, що дасть змогу доїхати іншій техніці. Також наявність мінних тралів, які розчищають шлях для майбутніх штурмів, зокрема, для мотоциклів тощо. Креативності у війні немає меж", — резюмували в пості.

На відео видно, що танк-сарай вдалось уразити через дах, де українські військові знайшли слабке місце в броні.

Підбитий танк-сарай Фото: DeepState

Самі бійці 28 ОМБр розповіли, що танки знищили на Торецькому напрямку. Там росіяни після місяців безперервних штурмів почали йти в атаку малими групами.

"Розвідники 3-го механізованого батальйону помітили два танки з піхотою, що рухались в бік наших позицій. Ще й не аби яких, а "зашитих" настільки, що це вже не сараї, а цілі бункери. Та коли за справу взялась 28 ОМБр та суміжні підрозділи — уся ця імпровізована броня лиш відтягнула неминуче", — розповіли в ЗСУ.

Зауважили, що противник намагався висадитись з танків, але йому це не вдалось.

Нагадаємо, Фокус писав про те, скільки Росії коштувала атака на Київ в ніч на 10 липня. І на скільки ще вистачить грошей.

Також українські військові розповіли про нову тактику росіян на Сіверському напрямку. Тепер поодинокі російські солдати біжать в атаку із вибухівкою.