Настоящий монстр: российский танк-сарай удалось уничтожить 60 дронами (видео)

Бойцы 28 ОМБр опубликовали видео отражения штурма россиян, которые для атаки применили новые танки с защитой, так называемые "танки-сараи". Выяснилось, что для уничтожения такого монстра нужно с полсотни беспилотников.

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По словам бойцов, на уничтожение "этого" ушло около шести десятков FPV-дронов, ведь было очень трудно найти слабое место. Некоторые небольшие беспилотники просто застряли в его броне, пишут аналитики платформы Deep State, с которыми украинские солдаты поделились подробностями.

Танк-сарай был уничтожен на Торецком направлении

Видео отражения штурма россиян появилось накануне. В ВСУ рассказали, что российская армия вела в атаку сразу несколько "танков-сараев". Но все же их удалось уничтожить. Только ушло на это много ресурсов.

"Бойцы поделились дополнительными кадрами этого "чудовища" уже после поражения, с возможностью его рассмотреть поближе", — рассказали аналитики.

И объяснили, почему важно уничтожать эти защищенные танки россиян.

"Кроме пехоты в таких сараях, может быть РЭБ, что позволит доехать другой технике. Также наличие минных тралов, которые расчищают путь для будущих штурмов, в частности, для мотоциклов и тому подобное. Креативности в войне нет предела", — резюмировали в посте.

На видео видно, что танк-сарай удалось поразить через крышу, где украинские военные нашли слабое место в броне.

Подбитый танк-сарай Фото: DeepState

Сами бойцы 28 ОМБр рассказали, что танки уничтожили на Торецком направлении. Там россияне после месяцев непрерывных штурмов начали идти в атаку малыми группами.

"Разведчики 3-го механизированного батальона заметили два танка с пехотой, которые двигались в сторону наших позиций. Еще и не абы каких, а "зашитых" настолько, что это уже не сараи, а целые бункеры. Но когда за дело взялась 28 ОМБр и смежные подразделения — вся эта импровизированная броня лишь оттянула неизбежное", — рассказали в ВСУ.

Заметили, что противник пытался высадиться из танков, но ему это не удалось.

Напомним, Фокус писал о том, сколько России стоила атака на Киев в ночь на 10 июля. И на сколько еще хватит денег.

Также украинские военные рассказали о новой тактике россиян на Северском направлении. Теперь одиночные российские солдаты бегут в атаку со взрывчаткой.