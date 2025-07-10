Бегут со взрывчаткой: на Северском направлении оккупанты начали применять новую тактику

В целом россияне не добегают, но бывают одиночные случаи, когда им это удается, и это создает проблемы нашим защитникам.

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На Северском направлении ВС РФ применяют тактику солдат-однодневок, которые со взрывчаткой пытаются добежать до позиций Сил обороны. Об этом в комментарии "Эспрессо" рассказал пресс-офицер бригады "Рубеж", майор НГУ Максим Таран.

По его словам, на их участке фронта сложилась сложная ситуация — оккупанты пытаются прорвать линию обороны и используют для этого всю имеющуюся у них технику.

"Последние две недели враг использует тактику использования солдат-однодневок, то есть группа солдат со взрывными устройствами, как "шахэды", даже иногда без оружия, без комплексов защиты: бронежилетов, касок просто идут на наши позиции через лесистую местность для того, чтобы мы их не увидели и по одному пытаются добежать до наших позиций, забросить взрывное устройство, как правило это ТМ — противотанковые мины и уничтожить окоп, уничтожить блиндаж", — рассказал он.

По его словам, в целом россияне не добегают, но бывают одиночные случаи, когда им это удается, и это создает проблемы нашим защитникам.

"Как правило пять-шесть-семь человек за день пытаются это сделать делать. Из шести-семи человек, пять мы уничтожаем. Также противник сейчас очень сильно сконцентрировал свое внимание именно на том, чтобы контролировать нашу логистику, то есть осуществляет удары с дронов на оптоволокне", — рассказал Максим Таран.

Напомним, что боец 14-й бригады "Червона калина" НГУ несколько дней провел в окружении у россиян и смог выбраться оттуда благодаря байку, который украл у российских штурмовиков.