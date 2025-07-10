Кинематографическая история: боец НГУ попал в окружение россиян и сбежал оттуда на их байке

Солдат несколько дней провел в ловушке за линией фронта, отрезанный и окруженный. Ситуация была критической.

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Боец 14-й бригада "Червона калина" Национальной гвардии Украины несколько дней провел в окружении у россиян и смог выбраться оттуда благодаря байку, который украл у российских штурмовиков. Эту историю рассказали в сети Х волонтеры фонда Dzyga's paw, который обеспечивает украинских военных высокотехнологичным оборудованием, для повышения эффективности их работы.

Они отметили, что бригада "Червона калина" недавно получила необычный трофей — вражеский байк. Его "экспроприировал" боец бригады.

"История, стоящая за этим, напоминает фильм. Один из их солдат несколько дней провел в ловушке за линией фронта, отрезанный и окруженный. Ситуация была критической", — говорится в сообщении.

Военный несколько дней провел в тылу врага, отрезанный от своих. В какой-то из дней мимо его тайника ехал российский байкер-штурмовик. Украинский защитник не растерялся, нейтрализовал россиянина и взял его мотоцикл. На нем он доехал до безопасного места и вернулся к своим.

Напомним, что 9 июля сообщалось, что бойцы Сил обороны Украины одним ударом дрона уничтожили шесть вражеских байков, которые оккупанты насобирали для штурма.

Также сообщалось, что бойцы ГУР на Лиманском направлении прорвались на позиции ВСУ и забрали тяжелораненых.