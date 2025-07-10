Кінематографічна історія: боєць НГУ потрапив в оточення росіян і втік звідти на їхньому байку

Солдат кілька днів провів у пастці за лінією фронту, відрізаний та оточений. Ситуація була критичною.

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Боєць 14-ї бригада "Червона калина" Національної гвардії України кілька днів провів в оточенні у росіян і зміг вибратися звідти завдяки байку, який поцупив у російських штурмовиків. Цю історію розповіли в мережі Х волонтери фонду Dzyga's paw, який забезпечує українських військових високотехнологічним обладнанням, задля підвищення ефективності їхньої роботи.

Вони зауважили, що бригада "Червона калина" нещодавно отримала незвичний трофей — ворожий байк. Його "експропріював" боєць бригади.

"Історія, що стоїть за цим, нагадує фільм. Один з їхніх солдатів кілька днів провів у пастці за лінією фронту, відрізаний та оточений. Ситуація була критичною", — йдеться в повідомленні.

Військовий кілька днів провів у тилу ворога, відрізаний від своїх. В якийсь із днів повз його схованку їхав російський байкер-штурмовик. Український захисник не розгубився, нейтралізував росіянина і взяв його мотоцикл. На ньому він доїхав до безпечного місця і повернувся до своїх.

Нагадаємо, що 9 липня повідомлялося, що бійці Сил оборони України одним ударом дрона знищили шість ворожих байків, які окупати назбирали для штурму.

Також повідомлялося, що бійці ГУР на Лиманському напрямку прорвалися на позиції ЗСУ і забрали важкопоранених.