Біжать з вибухівкою: на Сіверському напрямку окупанти почали застосовувати нову тактику

Загалом росіяни не добігають, але бувають одиночні випадки, коли їм це вдається, і це створює проблеми нашим захисникам.

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На Сіверському напрямку ЗС РФ застосовують тактику солдатів-одноразок, які з вибухівкою намагаються добігти до позицій Сил оборони. Про це в коментарі "Еспресо" розповів пресофіцер бригади "Рубіж", майор НГУ Максим Таран.

За його словами, на їхній ділянці фронту склалася складна ситуація — окупанти намагаються прорвати лінію оборони і використовують для цього усю наявну в них техніку.

"Останні два тижні ворог використовує тактику використання солдатів-одноразок, тобто група солдатів з вибуховими пристроями, як "шахеди", навіть іноді без зброї, без комплексів захисту: бронежилетів, касок просто йдуть на наші позиції через лісисту місцевість для того, щоб ми їх не побачили і по одному намагаються добігти до наших позицій, закинути вибуховий пристрій, як правило це ТМ — протитанкові міни і знищити окоп, знищити бліндаж", — розповів він.

За його словами, загалом росіяни не добігають, але бувають одиночні випадки, коли їм це вдається, і це створює проблеми нашим захисникам.

"Як правило п'ять-шість-сім людей за день намагаються це зробити робити. З шести-семи людей, п'ять ми знищуємо. Також противник зараз дуже сильно сконцентрував свою увагу саме на тому, щоб контролювати нашу логістику, тобто здійснює удари із дронів на оптоволокні", — розповів Максим Таран.

Нагадаємо, що боєць 14-ї бригади "Червона калина" НГУ кілька днів провів в оточенні у росіян і зміг вибратися звідти завдяки байку, який поцупив у російських штурмовиків.