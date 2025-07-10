Пенсии россиян — в "Шахедах": сколько стоит Кремлю атака на Киев и на сколько еще хватит денег

Массированная атака на Киев в ночь на 10 июля стоила РФ минимум 120 млн долл. Несмотря на рекордные расходы, Кремль продолжает выжимать из бюджета последнее — сокращает социальные выплаты, печатает рубли и исчерпывает резервы. Фокус выяснил, сколько еще денег хватит России на войну и почему экономический крах — лишь вопрос времени.

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В ночь с 9 на 10 июля Россия осуществила масштабный удар по Киеву, запустив всего 415 воздушных средств — в основном дронов-камикадзе типа Shahed, а также ракеты. Украинская противовоздушная оборона (ПВО), вместе с РЭБ, авиацией и беспилотными системами, смогла сбить 178 единиц техники противника и подавить еще 204 благодаря средствам радиоэлектронной борьбы.

Композиция вражеской атаки в ночь на 10 июля:

397 дронов "Шахед" (из них около 200 было выпущено из нескольких регионов РФ: Брянска, Курска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска);

8 баллистических ракет "Искандер-М" (из Брянской области);

6 крылатых ракет Х-101 (из воздушного пространства Саратовской области);

4 управляемые зенитные ракеты С-300 (из Курской области).

Фокус посчитал, сколько Россия потратила на массированную атаку по Украине, в частности по Киеву 10 июля.

По оценкам CSIS, средняя стоимость "Шахеда" составляет 35 000 долл. за штуку. Искандер-M — примерно 3 млн долл. за ракету.

Стоимость ракеты Х-101 составляет примерно от 10 до 3 млн долл., а С-300 оценивается в районе 2 млн долл. за единицу.

Таким образом, РФ потратила, по минимальным оценкам, 120 млн долл. на одну массированную атаку по Украине. Возникает вопрос, сколько еще экономика Россия способна поддерживать масштабный террор украинских городов.

Почему санкции не ослабили экономику России

Главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук Иван Ус, обращает внимание, что часто звучит мнение: мол, санкции не работают, потому что Россия уже более трех лет под ними — и ничего. Но это ошибочное представление.

"Важно помнить, что 2022 год был очень удачным для российской экономики: тогда она еще активно торговала со всем миром. Санкции, которые действительно начали бить по экономике, были введены только в декабре 2022 года. А в течение всего года РФ не только продолжала экспортировать, но и заработала больше, чем обычно, потому что многие страны закупали "про запас", предчувствуя ограничения.

Проблемы начались уже в 2023-м — и только усиливаются. И когда меня спрашивают, когда России будет не хватать денег, я привожу такие цифры:

41 триллион рублей — это ликвидная часть Фонда национального благосостояния (ФНБ);

37 триллионов рублей — дефицит бюджета по состоянию на 1 июля.

То есть резервы почти равны дефициту. Да, ФНБ может пополняться дважды в год — например, в этот раз Россия получила более 1,2 триллиона рублей от экспорта энергоносителей. Но дефицит накапливается ежемесячно", — объясняет Фокусу Ус.

По словам эксперта, плановый дефицит на год составлял 1,3 трлн рублей, но уже в мае его пересмотрели — до 3,8 трлн. А по состоянию на июль — уже 3,7 трлн. То есть прошла только половина года, а дефицит приближается к годовому максимуму. Так что вполне вероятно, что по итогам года он достигнет минимум 5 трлн рублей или даже больше.

Проще говоря, денег России уже не хватает.

"Но оценивать российскую экономику сложно — она работает по другой логике. Вспомните декабрь 2021-го: эксперты говорили, что вторжения не будет, потому что РФ не закупила мобильные госпитали. Но война началась, потому что там не заботились о раненых — рассчитывали на "блицкриг". То же — с экономикой", — продолжает экономист.

Где Россия берет деньги на ракеты, которые запускает по Украине

Один из пропагандистов РФ — Сергей Мардан — уже открыто говорит: может, прекратить платить пенсии? А Константин Малофеев, еще в 2023 году, напомнил, что у россиян на счетах — около 60 триллионов рублей. И звучат предложения эти деньги "привлечь". То есть, если потребуется, власти РФ могут на это пойти.

"Недавно Путин заявил, что надо сократить военные расходы. Но это — манипуляция. Заявления о сокращении делаются регулярно еще с 2022 года. Вот пример: когда Белоусова назначили министром обороны, он заявил, что идет на должность, чтобы оптимизировать расходы. И что он сделал? Добавил еще 2,3 триллиона рублей на оборонную статью бюджета.

То есть Россия найдет деньги на войну. За счет чего? За счет урезания других расходов. Например, в госбюджете на этот год четко видно: оборона — растет, социальные программы — сокращаются. А идея не платить пенсии — это уже не шутка. И в России это возможно", — говорит Ус.

Единственный сдерживающий фактор — память о распаде СССР. Тогда пенсии хоть и выплачивали, но деньги с банковских счетов людей фактически "испарились". По словам эксперта, это был март 1991 года. А уже в августе — крах системы.

"Это и пугает российскую власть. Но наличие страха — не означает, что не будет действий. Проблема уже существует. И ее масштабы видны, хотя статистику начали скрывать. Если все было бы хорошо — ничего бы не закрывали", — продолжает экономист.

По последним открытым данным, денежная масса в РФ стремительно растет. Было чуть больше 100 трлн, уже — 118 трлн рублей. А напечатанные деньги нужно обеспечивать. Уверяют, что ВВП растет — но надо смотреть, за счет чего. Ведь растет в основном военная отрасль.

"Если произвели на 30% больше танков — это плюс. Но если их подбили — это просто утилизация денег. Как говорил Кернес — "умножено на ноль". Центробанк РФ еще в отчетах 2023 года сам признавал: главная проблема в том, что рост идет в сферах, не связанных с потреблением или инвестициями. То есть он не создает ценности ни сейчас, ни в будущем.

А чтобы производить ракеты, нужно оборудование. Оно ломается. На его замену нужны инвестиции. А их нет. И если какой-то станок сломается — ракеты не будет. Потому что нечем ее изготовить.

Поэтому многие уже не ждут экономического краха РФ. Потому что он не произошел сразу. Но это не значит, что его не будет. Вероятно, это произойдет или в этом году, или в следующем. Но вряд ли Россия выдержит дольше", — резюмирует Ус.

Простая арифметика: когда у России закончатся деньги на войну

Если учитывать, что стоимость только одной такой атаки, как состоялась 10 июля 2025 года, составляет примерно 120-150 млн долл. (примерно 13-15 млрд рублей). А такие атаки происходят минимум 2-4 раза в месяц — это уже 60-80 млрд рублей в месяц, и это только ракеты и дроны, без учета расходов на фронте.

Условно, если РФ имеет 41 трлн рублей ликвидных резервов и тратит ежемесячно минимум 1,5-2 трлн на оборону а также покрывает дефицит, то резерва хватит примерно на еще 18-24 месяца.

Но это оптимистический сценарий для РФ. Ведь доходы падают, санкции бьют по нефти, газу, металлам. Резервы не полностью ликвидны, часть нельзя быстро использовать. Инфляция, девальвация, массовая печать рубля ускоряют истощение.

Если темпы расходов сохранятся, то реальный риск истощения ресурсов — в течение 2025-2026 годов. Наиболее критический момент может наступить в середине — конце 2026 года, если:

мир ужесточит санкции на нефтегаз;

Китай уменьшит поддержку;

произойдут технологические срывы в производстве ВПК;

или Запад заблокирует "серую" логистику РФ (типа обхода санкций через третьи страны).

Напомним, накануне Луцк пережил самую мощную атаку с начала полномасштабной войны — Россия направила на город десятки дронов и ракет. Опрошенные Фокусом эксперты говорят о новом уровне эскалации, демонстративном терроре и попытке врага воссоздать ковровые бомбардировки прошлого века.

Также, после атаки сотен "Шахедов" на Киев, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что Россия якобы хотела бы действовать "политико-дипломатическими средствами". В Москве ждут "все-таки каких-то сигналов из Киева".