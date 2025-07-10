После атаки сотен "Шахедов" на Киев в Кремле заявили, что лучше бы достигали целей мирно

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что Россия якобы хотела бы действовать "политико-дипломатическими средствами". В Москве ждут "все-таки каких-то сигналов из Киева".

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Представитель Кремля не согласился с тем, что мирный процесс в конфликте между РФ и Украиной застопорился. Его заявление во время брифинга передали в российском "Интерфаксе" 10 июля.

"Я не думаю. Так сказать сейчас нельзя", — сказал Песков в ответ на вопрос, остановился ли мирный процесс с возобновлением поставок оружия из США.

В Кремле настроены ждать сигналов из Киева от украинских чиновников. Речь идет о желании или нежелании Украины участвовать в третьем раунде прямых переговоров.

"Мы неоднократно говорили, что для нас предпочтительным было бы достижение тех целей, которые стоят перед нами мирными политико-дипломатическими средствами", — заверил Песков.

Он подчеркнул, что пока этого не происходит, Россия будет продолжать захватническую войну, которую в Москве называют "специальной военной операцией".

"Реальность на земле меняется каждый день", — добавил пресс-секретарь президента РФ.

Напомним, ночью на 10 июля ВС РФ атаковали Украину 200 "Шахедами", сотнями дронов других типов, баллистикой и крылатыми ракетами. Основным направлением удара был Киев, где горели жилые многоэтажки, погибли две женщины и разрушена амбулатория. Президент Владимир Зеленский заявил об "очевидном наращивании террора Россией".

8 июля пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс официально подтвердила возобновление поставок оружия в Украину. Она подчеркнула, что американцы — это "самые большие сторонники Украины", и они заботятся, чтобы ее народ имел все необходимое. По данным СМИ, в Украину уже направляются 155-миллиметровые боеприпасы и высокоточные ракеты, известные как GMLRS.