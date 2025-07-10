Після атаки сотень "Шахедів" на Київ у Кремлі заявили, що краще б досягали цілей мирно

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков запевнив, що Росія нібито хотіла б діяти "політико-дипломатичними засобами". У Москві чекають "все-таки якихось сигналів із Києва".

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Речник Кремля не погодився з тим, що мирний процес у конфлікті між РФ і Україною застопорився. Його заяву під час брифінгу передали у російському "Інтерфаксі" 10 липня.

"Я не думаю. Так сказати зараз не можна", — сказав Пєсков у відповідь на запитання, чи зупинився мирний процес з відновленням постачань зброї зі США.

У Кремлі налаштовані чекати на сигнали із Києва від українських посадовців. Йдеться про бажання або небажання України брати участь у третьому раунді прямих перемовин.

"Ми неодноразово говорили, що для нас кращим було б досягнення тих цілей, які стоять перед нами мирними політико-дипломатичними засобами", — запевнив Пєсков.

Він підкреслив, що поки цього не відбувається, Росія продовжуватиме загарбницьку війну, яку у Москві називають "спеціальною військовою операцією".

"Реальність на землі змінюється щодня", — додав прессекретар президента РФ.

Нагадаємо, вночі на 10 липня ЗС РФ атакували Україну 200 "Шахедами", сотнями дронів інших типів, балістикою та крилатими ракетами. Основним напрямком удару був Київ, де горіли житлові багатоповерхівки, загинули дві жінки й зруйнована амбулаторія. Президент Володимир Зеленський заявив про "очевидне нарощування терору Росією".

8 липня речниця Державного департаменту США Теммі Брюс офіційно підтвердила відновлення постачань зброї в Україну. Вона наголосила, що американці — це "найбільші прихильники України", і вони дбають, щоб її народ мав усе необхідне. За даними ЗМІ, в Україну вже прямують 155-міліметрові боєприпаси й високоточні ракети, відомі як GMLRS.