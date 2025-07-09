"Ми дбаємо про цих людей": у Держдепі США підтвердили відновлення постачань Україні (відео)

Постачання зброї для українців — розморожене, а пауза була пов’язана зі стандартною процедурою. Президент США Дональд Трамп налаштований продовжувати допомагати і не здається у своїх мирних зусиллях.

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Попри занепокоєння та галас навколо припинення військових постачань виявилось, що потрібно було лише зачекати. Пауза у відправленнях озброєнь не свідчила про нову політику або позицію Вашингтону. Про це під час брифінгу 8 липня заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс, як відомо з сайту Пентагону.

"Ми були й залишаємося найбільшими прихильниками України. Ми дбаємо про цих людей. Ми дбаємо про те, щоб вони мали все необхідне", — запевнила вона.

Представниця Держдепу зауважила, що Трамп чітко говорив про масове вбивство в Україні та потребу його припинити за допомогою взаємного перемир’я. Вона підтвердила, що постачання зброї відновлені, а президент США "дуже пристрасно і рішуче налаштований щодо здатності України захистити себе".

Брюс запевнила, що пауза у постачаннях була пов’язана зі стандартним переглядом всієї зброї й допомоги, яку США надають всім країнам і регіонам світу. Вона розповіла, як після телефонної розмови Зеленського Трампа позитивно відгукнувся про дзвінок та заявив, що продовжуватиме допомагати українському лідеру.

"Тож, знову ж таки, ми їм допомагали, допомагаємо і будемо допомагати. Це досить складна ситуація. І це — наша позиція. Так було завжди, і я рада, що після минулого тижня тут з'явилася певна ясність", — додала речниця.

Також вона прокоментувала мирні зусилля Трампа й відповіла щодо його довіри до президента РФ Володимира Путіна. Зі слів Брюс, республіканець докладає зусиль, залишається відданим насамперед дипломатії й не здається. Вона наголосила, що якби переговори будувались на довірі, не існувало б жодних домовленостей з людьми, які несуть смерть і руйнування. Однак йдеться про інше — створення умов, за яких ці люди зобов’язані дотримуватись певної динаміки, щоб не заплатити певну ціну.

"Для цього не обов'язково довіряти комусь. Потрібно мати середовище, яке хтось — тільки, чесно кажучи, Дональд Трамп і Сполучені Штати — може створити, щоб поставити певних людей на шлях, який є найкращим для світу та їхніх власних країн", — запевнила представниця Держдепу.

Вона підкреслила, що Трамп — відкрита людина, але не наївна, і він чітко знає, чого прагне досягти.

Нагадаємо, у Кремлі вже відреагували на відновлення постачань зброї зі США в Україну. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що це сприяє продовженню війни.

У The Wall Street Journal інформували, що адміністрація Дональда Трампа роздумує над відправленням в Україну додаткового комплексу Patriot. Це може стати першим рішення про військову підтримку понад ту, що схвалювала ще попередня адміністрація.