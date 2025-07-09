"Пообіцяв зміцнити Київ": Трамп розглядає можливість надання Україні ще одного Patriot, — WSJ

Адміністрація президента США Дональда Трампа міркує над тим, щоб відправити Україні додатковий зенітно-ракетний комплекс Patriot.

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Цей крок стане першим випадком, коли Трамп схвалив надання Україні великої системи озброєнь понад кількість, санкціоновану Білим домом часів президентства Джо Байдена, пише The Wall Street Journal.

"Президент Трамп розглядає можливість відправки додаткової системи протиповітряної оборони Patriot в Україну після того, як в останні дні пообіцяв зміцнити Київ проти російських атак", — йдеться у матеріалі.

Зазначається, що Білий дім вже звернувся до Пентагону з проханням розглянути можливість надання Україні додаткового озброєння, в тому числі системи Patriot, повідомило джерело видання.

Також наразі досліджується питання, чи можуть інші держави надати Збройним силам Україні більше подібних систем.

За словами одного з американських високопосадовців, за наявності відповідного замовлення для української армії можуть створити таку систему, утім, залишається невизначеність щодо того, скільки перехоплювачів США та їхні союзники зможуть надати.

"Через бойові дії в Україні й на Близькому Сході виникли перебої в постачаннях, що змушує Вашингтон зосередитися на відновленні власних резервів", — наголосили автори матеріалу.

Нагадаємо, 8 липня видання оприлюднило матеріал, в якому йдеться про те, що Трамп пообіцяв негайно відправити Україні 10 ракет для Patriot.

Фокус також писав про те, що Трамп заявив, що США відправлять Україні більше зброї.