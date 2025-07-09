"Пообещал укрепить Киев": Трамп рассматривает возможность предоставления Украине еще одного Patriot, — WSJ

Администрация президента США Дональда Трампа размышляет над тем, чтобы отправить Украине дополнительный зенитно-ракетный комплекс Patriot.

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Этот шаг станет первым случаем, когда Трамп одобрил предоставление Украине большой системы вооружений сверх количества, санкционированного Белым домом времен президентства Джо Байдена, пишет The Wall Street Journal.

"Президент Трамп рассматривает возможность отправки дополнительной системы противовоздушной обороны Patriot в Украину после того, как в последние дни пообещал укрепить Киев против российских атак", — говорится в материале.

Отмечается, что Белый дом уже обратился к Пентагону с просьбой рассмотреть возможность предоставления Украине дополнительного вооружения, в том числе системы Patriot, сообщил источник издания.

Также сейчас исследуется вопрос, могут ли другие государства предоставить Вооруженным силам Украины больше подобных систем.

По словам одного из американских чиновников, при наличии соответствующего заказа для украинской армии могут создать такую систему, впрочем, остается неопределенность относительно того, сколько перехватчиков США и их союзники смогут предоставить.

"Из-за боевых действий в Украине и на Ближнем Востоке возникли перебои в поставках, что заставляет Вашингтон сосредоточиться на восстановлении собственных резервов", — отметили авторы материала.

Напомним, 8 июля издание обнародовало материал, в котором говорится о том, что Трамп пообещал немедленно отправить Украине 10 ракет для Patriot.

Фокус также писал о том, что Трамп заявил, что США отправят Украине больше оружия.