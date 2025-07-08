"Ми повинні це зробити": Трамп заявив, що США відправлять Україні більше зброї (відео)
Сполучені Штати Америки готуються передати Україні більше зброї, попри нещодавні повідомлення про призупинення постачання відповідного озброєння.
"Ми надішлемо більше зброї. Ми повинні це зробити. Вони повинні бути в змозі захистити себе. Їх зараз дуже сильно обстрілюють", — сказав президент США Дональд Трамп під час зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху у Білому домі.
Американський лідер також зазначив, що дуже розчарований тим, що президент РФ Володимир Путін все ніяк не зупиняється.
Нагадаємо, 2 липня видання Politico оприлюднило матеріал, в якому йдеться про те, що Пентагон призупинив постачання обіцяних Україні ракет та боєприпасів через занепокоєне тим, що запаси американської зброї впали до надто низького рівня.
7 липня в Білому домі пояснили, чому призупинили постачання зброї Україні.