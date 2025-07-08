"Ми повинні це зробити": Трамп заявив, що США відправлять Україні більше зброї (відео)

Сполучені Штати Америки готуються передати Україні більше зброї, попри нещодавні повідомлення про призупинення постачання відповідного озброєння.

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"Ми надішлемо більше зброї. Ми повинні це зробити. Вони повинні бути в змозі захистити себе. Їх зараз дуже сильно обстрілюють", — сказав президент США Дональд Трамп під час зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху у Білому домі.

Американський лідер також зазначив, що дуже розчарований тим, що президент РФ Володимир Путін все ніяк не зупиняється.

Нагадаємо, 2 липня видання Politico оприлюднило матеріал, в якому йдеться про те, що Пентагон призупинив постачання обіцяних Україні ракет та боєприпасів через занепокоєне тим, що запаси американської зброї впали до надто низького рівня.

7 липня в Білому домі пояснили, чому призупинили постачання зброї Україні.