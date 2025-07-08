"Це не рішення президента": у Трампа пояснили, чому призупинили поставки зброї Україні (відео)

Сполучені Штати Америки призупинили постачання озброєння не лише Збройним силам України, а й іншим державам.

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І це жодним чином не пов'язано та не залежало від того, що РФ посилила атаки на українські міста, заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт, відповідаючи на запитання журналістів.

Брифінг Керолайн Левітт у Білому домі

"Це не рішення президента і не рішення Пентагону без його схвалення — нічого з цього не відповідає дійсності. Я з радістю поясню. Це стандартний огляд Пентагону всіх видів зброї, допомоги та підтримки, яку США надають усім країнам і регіонам світу, не тільки Україні", — сказала Левітт.

Вона уточнила, що після вступу на посаду міністр оборони США Піт Гегсет доручив Пентагону провести огляд озброєнь, щоб переконатися, що іноземні поставки відповідають інтересам країни.

"Це пауза для перевірки, щоб упевнитися, що все, що Пентагон постачає, служить найкращим інтересам наших військових", — наголосила Левітт.

Нагадаємо, 2 липня видання Politico оприлюднило матеріал, в якому йдеться про те, що Пентагон призупинив постачання обіцяних Україні ракет та боєприпасів через занепокоєне тим, що запаси американської зброї впали до надто низького рівня.

У цей же день джерела NBC News повідомили про яке саме озброєння йдеться: перехоплювачів Patriot, Hellfire та інше.