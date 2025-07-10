Київ атакували 200 "Шахедів" і 14 ракет: наслідки у районах і реакція Зеленського (фото)

Загалом вночі ЗС РФ запустили понад 400 цілей, основним напрямком удару була столиця. У Києві знищена амбулаторія, горіли житлові будинки й загинула працівниця метрополітену.

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Кількість постраждалих вже зросла до 16 осіб, також відомо про двох загиблих. Подробиці зібрав Фокус.

Обстріл Києва сьогодні: наслідки по районах

У Київській міській військової адміністрації повідомили, що наслідки атаки балістикою й дронами зафіксували у шести районах столиці.

У Шевченківському районі загасили пожежі на даху житлової 12-поверхівки, в гаражному кооперативі та у 5-поверховому будинку. Також пошкоджень зазнав верхній поверх 10-поверхівки, де теж виникло займання. На території школи, відкритій території й на дах багатоповерхівки впали уламки, були пошкоджені дві офісні будівлі за різними адресами й 9-поверхового будинку.

Наслідки нічної атаки у Києві Фото: КМВА

У Дарницькому районі горів гаражний кооператив і впали уламки БПЛА на подвірʼї житлового будинку. У Солом’янському районі спалахнули пожежі в житловому будинку, на даху нежитлової споруди та у складському приміщенні. У Подільському районі зафіксували пожежі й часткові руйнації нежитлових приміщень на трьох локаціях, також в житловому будинку вибило вікна, а на відкритій території за двома адресами впали уламки.

В Оболонському районі уламки дрона впали на території торгового центру. У Деснянському районі горіла нежитлова споруда, але пожежу вже ліквідували.

Пожежа внаслідок нічного удару по Києву Фото: ДСНС

Відомо про двох загиблих, серед яких є молода поліціянтка — працівниця метрополітену. Ще 16 осіб отримали поранення. Мер Віталій Кличко уточнив, що 10 постраждалих госпіталізували, решті медики надали допомогу на місці або амбулаторно.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що переважно кияни постраждали від уламків скла. Він відзначив високу свідомість мешканців одного з пошкоджених будинків у Шевченківському районі, де обійшлося без постраждалих, адже усі перебували в укритті.

Пошкодження після нічної атаки у Києві Фото: ДСНС

Міський голова проінформував, що у Подільському районі внаслідок атаки практично повністю знищена амбулаторія Центру первинної медико-санітарної допомоги №1.

Обстріл Києва сьогодні: скільки цілей летіло

У Повітряних силах повідомили, що загалом вночі на 10 липня ЗС РФ запустили 415 цілей: 397 дронів різних типів (приблизно 200 з них — "Шахеди"), 8 балістичних ракет "Іскандер-М", 6 крилатих ракет Х-101 і чотири зенітні ракети С-300. Основним напрямком удару був Київ.

Захисникам неба вдалося збити 164 "Шахеда", 8 ракет "Іскандер-М" і 6 ракет Х-101. Ще 204 цілі були локаційно втрачені або подавлені РЕБ. Влучання 33 ударних дронів зафіксували на 8 локаціях, а падіння уламків — у 23 місцях.

Обстріл Києва сьогодні: реакція президента

Український лідер Володимир Зеленський наголосив, що нічний масований комбінований удар тривав майже 10 годин. Окрім Києва й регіону були атаковані Чернігівська, Сумська, Полтавська, Кіровоградська та Харківська області.

"Це очевидне нарощування терору Росією: щоночі сотні "шахедів", постійні удари, масовані атаки проти українських міст. Це означає, що потрібне прискорення. Потрібно бути швидшими із санкціями й тиснути на Росію так, щоб вони відчували наслідки свого терору. Партнерам треба бути швидшими з інвестиціями у виробництво зброї та розвитком технологій", — наголосив президент.

Він додав, що говоритиме з партнерами щодо додаткового фінансування на виробництво дронів-перехоплювачів та постачання ППО для України.

"Завдання абсолютно чіткі. На такі російські удари треба відповідати жорстко. Саме так і будемо відповідати", — запевнив Зеленський.

Наслідки нічного удару у Києві Фото: ДСНС

Нагадаємо, користувач під ніком Дмитро вночі вів пряму трансляцію з Києва, демонструючи роботу ППО по безпілотниках. Керівник КМВА Тимур Ткаченко наголосив, що життя та здоровʼя важливіші за фільмування атаки, та закликав не публікувати контент на користь ворогу.

Раніше повідомлялось про загибель двох жінок 68 та 22 років у Подільському районі внаслідок обстрілу Києва сьогодні. У столиці фіксували значне погіршення якості повітря, киян закликали утриматись від прогулянок на вулиці та пити багато води.