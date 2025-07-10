Киев атаковали 200 "Шахедов" и 14 ракет: последствия в районах и реакция Зеленского (фото)

Всего ночью ВС РФ запустили более 400 целей, основным направлением удара была столица. В Киеве уничтожена амбулатория, горели жилые дома и погибла работница метрополитена.

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Количество пострадавших уже возросло до 16 человек, также известно о двух погибших. Подробности собрал Фокус.

Обстрел Киева сегодня: последствия по районам

В Киевской городской военной администрации сообщили, что последствия атаки баллистикой и дронами зафиксировали в шести районах столицы.

В Шевченковском районе потушили пожары на крыше жилой 12-этажки, в гаражном кооперативе и в 5-этажном доме. Также повреждения получил верхний этаж 10-этажки, где тоже возникло возгорание. На территории школы, открытой территории и на крышу многоэтажки упали обломки, были повреждены два офисных здания по разным адресам и 9-этажный дом.

Последствия ночной атаки в Киеве Фото: КГВА

В Дарницком районе горел гаражный кооператив и упали обломки БПЛА во дворе жилого дома. В Соломенском районе вспыхнули пожары в жилом доме, на крыше нежилого здания и в складском помещении. В Подольском районе зафиксировали пожары и частичные разрушения нежилых помещений на трех локациях, также в жилом доме выбило окна, а на открытой территории по двум адресам упали обломки.

В Оболонском районе обломки дрона упали на территории торгового центра. В Деснянском районе горела нежилая постройка, но пожар уже ликвидировали.

Пожар в результате ночного удара по Киеву Фото: ГСЧС

Известно о двух погибших, среди которых есть молодая полицейская — работница метрополитена. Еще 16 человек получили ранения. Мэр Виталий Кличко уточнил, что 10 пострадавших госпитализировали, остальным медики оказали помощь на месте или амбулаторно.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что в основном киевляне пострадали от осколков стекла. Он отметил высокую сознательность жителей одного из поврежденных домов в Шевченковском районе, где обошлось без пострадавших, ведь все находились в укрытии.

Повреждения после ночной атаки в Киеве Фото: ГСЧС

Городской голова проинформировал, что в Подольском районе в результате атаки практически полностью уничтожена амбулатория Центра первичной медико-санитарной помощи №1.

Обстрел Киева сегодня: сколько целей летело

В Воздушных силах сообщили, что всего ночью на 10 июля ВС РФ запустили 415 целей: 397 дронов различных типов (примерно 200 из них — "Шахеды"), 8 баллистических ракет "Искандер-М", 6 крылатых ракет Х-101 и четыре зенитные ракеты С-300. Основным направлением удара был Киев.

Защитникам неба удалось сбить 164 "Шахеда", 8 ракет "Искандер-М" и 6 ракет Х-101. Еще 204 цели были локально потеряны или подавлены РЭБ. Попадание 33 ударных дронов зафиксировали на 8 локациях, а падение обломков — в 23 местах.

Обстрел Киева сегодня: реакция президента

Украинский лидер Владимир Зеленский отметил, что ночной массированный комбинированный удар длился почти 10 часов. Кроме Киева и региона были атакованы Черниговская, Сумская, Полтавская, Кировоградская и Харьковская области.

"Это очевидное наращивание террора Россией: каждую ночь сотни "шахедов", постоянные удары, массированные атаки против украинских городов. Это означает, что требуется ускорение. Нужно быть быстрее с санкциями и давить на Россию так, чтобы они чувствовали последствия своего террора. Партнерам надо быть быстрее с инвестициями в производство оружия и развитием технологий", — подчеркнул президент.

Он добавил, что будет говорить с партнерами о дополнительном финансировании на производство дронов-перехватчиков и поставки ПВО для Украины.

"Задачи абсолютно четкие. На такие российские удары надо отвечать жестко. Именно так и будем отвечать", — заверил Зеленский.

Последствия ночного удара в Киеве Фото: ГСЧС

Напомним, пользователь под ником Дмитрий ночью вел прямую трансляцию из Киева, демонстрируя работу ПВО по беспилотникам. Руководитель КГВА Тимур Ткаченко отметил, что жизнь и здоровье важнее съемки атаки, и призвал не публиковать контент в пользу врага.

Ранее сообщалось о гибели двух женщин 68 и 22 лет в Подольском районе в результате обстрела Киева сегодня. В столице фиксировали значительное ухудшение качества воздуха, киевлян призвали воздержаться от прогулок на улице и пить много воды.