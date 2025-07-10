"Боєприпаси і високоточні ракети": адміністрація Трампа відновила постачання зброї в Україну, — AP

США відновили постачання зброї в Україну через тиждень після того, як Пентагон наказав призупинити такі поставки.

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Адміністрація Трампа наразі відновила постачання лише деяких видів озброєнь, пише Associated Press з посиланням на власні джерела.

"Зброя, що прямує в Україну, включає 155-міліметрові боєприпаси і високоточні ракети, відомі як GMLRS", — йдеться у повідомленні.

Журналісти підкреслили, що наразі точно невідомо, коли саме відновилося постачання зброї.

За словами джерел видання, Трамп приватно висловив розчарування чиновниками Пентагону за оголошення паузи — крок, який, на його думку, не був належним чином скоординований з Білим домом.

Водночас Пентагон заперечив, що міністр оборони Піт Хеггет діяв без консультацій з президентом.

Автори матеріалу також зазначили, що США надали Україні понад 3 мільйони 155-міліметрових снарядів з початку повномасштабного вторгнення РФ на українську територію.

Нагадаємо, 8 липня видання оприлюднило матеріал, в якому йдеться про те, що Трамп пообіцяв негайно відправити Україні 10 ракет для Patriot.

Фокус також писав про те, що Трамп заявив, що США відправлять Україні більше зброї.