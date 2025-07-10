"Боеприпасы и высокоточные ракеты": администрация Трампа возобновила поставки оружия в Украину, — AP
США возобновили поставки оружия в Украину через неделю после того, как Пентагон приказал приостановить такие поставки.
Администрация Трампа пока возобновила поставки лишь некоторых видов вооружений, пишет Associated Press со ссылкой на собственные источники.
"Оружие, направляющееся в Украину, включает 155-миллиметровые боеприпасы и высокоточные ракеты, известные как GMLRS", — говорится в сообщении.
Журналисты подчеркнули, что пока точно неизвестно, когда именно возобновились поставки оружия.
По словам источников издания, Трамп частным образом выразил разочарование чиновниками Пентагона за объявление паузы — шаг, который, по его мнению, не был должным образом скоординирован с Белым домом.
В то же время Пентагон отрицает, что министр обороны Пит Хеггет действовал без консультаций с президентом.
Авторы материала также отметили, что США предоставили Украине более 3 миллионов 155-миллиметровых снарядов с начала полномасштабного вторжения РФ на украинскую территорию.
Напомним, 8 июля издание обнародовало материал, в котором говорится о том, что Трамп пообещал немедленно отправить Украине 10 ракет для Patriot.
Фокус также писал о том, что Трамп заявил, что США отправят Украине больше оружия.