Ковровые бомбардировки без авиации: что стоит за массированным ударом по Луцку

Сегодня ночью Луцк пережил самую мощную атаку с начала полномасштабной войны — Россия направила на город десятки дронов и ракет. Опрошенные Фокусом эксперты говорят о новом уровне эскалации, демонстративном терроре и попытке врага воссоздать ковровые бомбардировки прошлого века.

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Ночью 9 июля российские войска направили крупнейший за все время большой войны удар по Волынской области, в основном — по Луцку. По информации председателя Волынской ОВА Ивана Рудницкого, было выпущено около 50 ударных дронов "Шахед" и 5 ракет. Последствия — возгорание на складах одного из луцких предприятий и в гаражном кооперативе, но пока никаких сообщений о раненых или погибших не поступало.

Согласно информации Воздушных сил ВСУ, за ночь было применено рекордные 741 средство воздушного нападения. Это включало 728 дронов, 7 крылатых ракет, а также 6 аэробаллистических "Кинжалов". Системы ПВО смогли уничтожить 718 из них — это чрезвычайно высокий показатель эффективности.

Почти все воздушные цели были направлены на запад Украины

По словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, атака на Луцк отличалась беспрецедентным количеством примененных средств, включая дроны-камикадзе типа "Шахед-136" и дроны-приманки "Герань" и "Пародия".

Эксперт подчеркнул, что россияне заранее готовились к этой атаке, что подтверждается уменьшением количества дронов в предыдущие дни.

"Мы видели, как в последние дни по Украине прилетало небольшое количество дронов, даже чуть больше чем 50 накануне", — отметил он.

Это свидетельствует о накоплении ресурсов для осуществления масштабного удара. По его словам, атака была тщательно спланирована, с определенным количеством целей, которые должны были быть поражены.

Этот подход, по словам эксперта, является частью российской стратегии, которая предусматривает систематические удары по городам Украины.

"Они действуют по плану, используя имеющиеся средства, которые ежедневно пополняются готовой продукцией", — добавил Коваленко.

Такая стратегия позволяет россиянам поддерживать постоянное давление на украинские города, даже если это требует накопления ресурсов.

Удар по Луцку: главная цель атаки РФ

Основной целью этих атак, по оценке Александра Коваленко, является террор гражданского населения тыловой Украины.

Кроме психологического давления, удары также направлены на гражданскую инфраструктуру, что усиливает их деструктивный эффект.

Эксперт отметил, что атака на Луцк была демонстративно масштабной.

"Можно было бы обойтись меньшим количеством дронов для одного города, но россияне гипертрофируют свои действия, чтобы создать эффект показательного террора", — говорит Фокусу Коваленко.

По его словам, это свидетельствует о переходе к новому уровню эскалации, когда россияне пытаются воссоздать практику ковровых бомбардировок, подобных тем, что применялись во время Второй мировой войны.

Военно-политический обозреватель обратил внимание на то, что россияне используют дроны "Шахед" как аналог авиационных бомб, в частности ФАБ-250.

"По своей боевой части "Шахед" фактически является эквивалентом авиационной бомбы", — отметил он.

Это позволяет россиянам имитировать ковровые бомбардировки без использования авиации, которая понесла значительные потери в начале полномасштабного вторжения в 2022 году.

"В начале войны россияне пытались применять авиацию для ковровых бомбардировок, но наша ПВО доказала свою эффективность, и они отказались от этой тактики из-за больших потерь", — продолжает Коваленко.

Зато враг перешел к использованию дронов, которые позволяют достигать подобного эффекта, но с меньшими рисками для себя.

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в разговоре с Фокусом подчеркивает, что исходя из регулярных массированных атак, Россия пока не желает прекращения боевых действий в Украине и достижения длительного мира. Он соглашается с Александром Коваленко, что основной целью атак является террор мирного населения Украины.

Массированный удар 9 июля: куда еще может попасть враг

По словам экспертов, россияне определили четкие приоритеты для своих атак. Киев остается ключевой целью, по которой удары осуществляются примерно раз в неделю или полторы.

"Системность этих налетов свидетельствует о том, что Киев является для них главной мишенью. Кроме столицы, удары также направлены на крупные города и областные центры, такие как Днепр, Харьков, Сумы, Запорожье, Николаев, Одесса, Полтава, Кременчуг и т.д.", — считает Коваленко.

Более массовые налеты сейчас РФ осуществляет примерно каждые три-четыре дня. Такая периодичность позволяет врагу поддерживать давление на гражданское население и инфраструктуру, создавая постоянную угрозу.

Что касается противодействия атакам, то Дмитрий Жмайло рассказывает, что Украина активно развивает систему ПВО, развивает изготовление и модернизацию дронов, в частности дронов-перехватчиков. Также активно развивается механизмами рекрутинга в Силы обороны, параллельно с мобилизацией, чтобы к защите страны приобщалось больше мотивированных людей.

Также массовый террор РФ, по мнению эксперта, меняет мнение США относительно политики поставок вооружения Украине.

"Так, в течение последних нескольких дней американская сторона сообщает о продолжении оказания военной помощи Украине, введении новых санкций на РФ, а Дональд Трамп рассматривает возможности передачи дополнительных систем ЗРК Patriot, отмечая, что Путин "убивает слишком много людей" и "несет бред", — заключает Жмайло.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский говорил о скором получении ВСУ сотен тысяч дронов, в частности перехватчиков.

Пентагон одновременно приостановил поставки Украине части зенитных ракет. Отражать массированные российские атаки ракетами и беспилотниками стало намного сложнее.