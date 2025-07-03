Сотни тысяч БПЛА: Украина получит новые дроны-перехватчики ракет ВС РФ (фото)
ВСУ получат сотни тысяч беспилотников от компании Swift Beat. В списках вооружения имеются новейшие разработки — перехватчики крылатых и баллистических ракет.
Украина и американская компания Swift Beat подписали стратегическое соглашение о поставках сотен тысяч дронов для ВСУ. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Данию.
Меморандум о долгосрочном стратегическом партнерстве подписывали министр обороны Украины Рустем Умеров и CEO компании Swift Beat, LLC Эрик Шмидт.
Судя по фотографиям, на встрече присутствовал и глава Офиса президента Украины (ОП) Андрей Ермак.
Данное соглашение предусматривает масштабное расширение производства БПЛА, их отправят Украине приоритетно по себестоимости.
Компания собирается предоставить сотни тысяч дронов в 2025 году и еще больше — в 2026 году. Речь идет о следующих типах вооружений:
- дронах-перехватчиках для уничтожения вражеских БПЛА и ракет;
- БПЛА для разведки, корректировки огня и логистики;
- ударных дронах среднего класса;
- новейших разработках: перехватчиках крылатых и баллистических ракет, автоматических турелях и разведплатформах.
"Всего этого будет значительно больше, чтобы обеспечивать реализацию наших задач в обороне и защищать жизни украинцев", — подчеркнул глава государства.
Swift Beat — американская компания с обширным присутствием в Украине. Ее специализация — производство автономных дронов с искусственным интеллектом, активная кооперация с украинскими инженерами и военными, а также тестирование дронов в Украине, сообщил ОП.
Напомним, российские "Шахеды" оснащаются мини-компьютерами NVIDIA для обхода украинских систем ПВО. БПЛА сравнивают фото местности с изображением от камеры.
Западные эксперты считают, что война в Украине превратилась в фабрику оружия. Применение дешевых дронов на фронте изменило характер боевых действий.