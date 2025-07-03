Сотни тысяч БПЛА: Украина получит новые дроны-перехватчики ракет ВС РФ (фото)

ВСУ получат сотни тысяч беспилотников от компании Swift Beat. В списках вооружения имеются новейшие разработки — перехватчики крылатых и баллистических ракет.

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Украина и американская компания Swift Beat подписали стратегическое соглашение о поставках сотен тысяч дронов для ВСУ. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Данию.

Меморандум о долгосрочном стратегическом партнерстве подписывали министр обороны Украины Рустем Умеров и CEO компании Swift Beat, LLC Эрик Шмидт.

Судя по фотографиям, на встрече присутствовал и глава Офиса президента Украины (ОП) Андрей Ермак.

Договоренности предусматривают масштабное расширение производства БПЛА

Данное соглашение предусматривает масштабное расширение производства БПЛА, их отправят Украине приоритетно по себестоимости.

Компания собирается предоставить сотни тысяч дронов в 2025 году и еще больше — в 2026 году. Речь идет о следующих типах вооружений:

дронах-перехватчиках для уничтожения вражеских БПЛА и ракет;

БПЛА для разведки, корректировки огня и логистики;

ударных дронах среднего класса;

новейших разработках: перехватчиках крылатых и баллистических ракет, автоматических турелях и разведплатформах.

"Всего этого будет значительно больше, чтобы обеспечивать реализацию наших задач в обороне и защищать жизни украинцев", — подчеркнул глава государства.

Swift Beat — американская компания с обширным присутствием в Украине. Ее специализация — производство автономных дронов с искусственным интеллектом, активная кооперация с украинскими инженерами и военными, а также тестирование дронов в Украине, сообщил ОП.

Напомним, российские "Шахеды" оснащаются мини-компьютерами NVIDIA для обхода украинских систем ПВО. БПЛА сравнивают фото местности с изображением от камеры.

Западные эксперты считают, что война в Украине превратилась в фабрику оружия. Применение дешевых дронов на фронте изменило характер боевых действий.