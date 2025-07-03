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Военный Фокус Российско-украинская война

Сотни тысяч БПЛА: Украина получит новые дроны-перехватчики ракет ВС РФ (фото)

Украина получит больше дронов для ВСУ от компании Swift Beat
Swift Beat предоставит ВСУ сотни тысяч дронов в 2025 году | Фото: Getty

ВСУ получат сотни тысяч беспилотников от компании Swift Beat. В списках вооружения имеются новейшие разработки — перехватчики крылатых и баллистических ракет.

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Украина и американская компания Swift Beat подписали стратегическое соглашение о поставках сотен тысяч дронов для ВСУ. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Данию.

Меморандум о долгосрочном стратегическом партнерстве подписывали министр обороны Украины Рустем Умеров и CEO компании Swift Beat, LLC Эрик Шмидт.

Судя по фотографиям, на встрече присутствовал и глава Офиса президента Украины (ОП) Андрей Ермак.

Украина подписала договор с компанией Swift Beat
Договоренности предусматривают масштабное расширение производства БПЛА

Данное соглашение предусматривает масштабное расширение производства БПЛА, их отправят Украине приоритетно по себестоимости.

Компания собирается предоставить сотни тысяч дронов в 2025 году и еще больше — в 2026 году. Речь идет о следующих типах вооружений:

  • дронах-перехватчиках для уничтожения вражеских БПЛА и ракет;
  • БПЛА для разведки, корректировки огня и логистики;
  • ударных дронах среднего класса;
  • новейших разработках: перехватчиках крылатых и баллистических ракет, автоматических турелях и разведплатформах.

"Всего этого будет значительно больше, чтобы обеспечивать реализацию наших задач в обороне и защищать жизни украинцев", — подчеркнул глава государства.

Swift Beat — американская компания с обширным присутствием в Украине. Ее специализация — производство автономных дронов с искусственным интеллектом, активная кооперация с украинскими инженерами и военными, а также тестирование дронов в Украине, сообщил ОП.

Напомним, российские "Шахеды" оснащаются мини-компьютерами NVIDIA для обхода украинских систем ПВО. БПЛА сравнивают фото местности с изображением от камеры.

Западные эксперты считают, что война в Украине превратилась в фабрику оружия. Применение дешевых дронов на фронте изменило характер боевых действий.