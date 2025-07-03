Украина превратила войну в лабораторию оружия будущего, — Bloomberg

Использование Украиной недорогих дронов для атак на позиции ВС РФ и уничтожения танков изменило характер боевых действий. Наиболее ярким проявлением этой способности стала операция "Паутина", пишет издание.

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Будущее современной войны строится в Украине, которая после более чем 3 лет войны с Россией превратилась в фабрику оружия, которая переосмысливает поле боя. Об этом пишет издание Bloomberg.

Новое оборудование здесь разрабатывается и разворачивается за значительно меньшую стоимость и в чрезвычайно сжатые сроки по сравнению с почти любой другой точкой мира.

Издание отмечает, что Украина все еще зависит от разведки США и систем ПВО союзников в перехвате российских ракет. Однако, сейчас Киев сейчас получает около 40% оружия, которое производит сама. Ключевым фактором сопротивления российским захватчикам стала необходимая адаптивность, которая сейчас является движущей силой оборонной революции в Украине.

Как пишет Bloomberg, использование Украиной недорогих дронов для атак на позиции ВС РФ и уничтожения танков изменило характер боевых действий. Наиболее ярким проявлением этой способности стала операция "Паутина". Около 70% российской техники Силы обороны уничтожили именно с помощью дронов.

Они теперь могут работать практически при любой погоде, днем и ночью. Поскольку передовые районы постоянно находятся под наблюдением дронов, развертывание техники минимизирует риск для людей.

В качестве примера, издание еще приводит гусеничный роботизированный комплекс TerMIT, который уже используют Силы обороны. Он оснащен спутниковым интернет-приемником Starlink и помещается в заднюю часть универсала Skoda Octavia. Он имеет встроенные модули, которые можно заменять для замены или обновления, и есть три версии на выбор, включая ту, что поставляется с крупнокалиберным пулеметом Browning или гранатометом Mk 19.

Более 20 воинских частей уже используют ТерМИТ, некоторые из них полностью полагаются на него для доставки продовольствия и снаряжения на передовую с расстояния до 20 километров, возвращаясь с ранеными и погибшими.

"Здесь действует холодная логика: машины, кроме того, что они являются расходным материалом, дешевле людей. Один погибший солдат стоит государству 16 миллионов гривен (около 380 000 долларов), 15 миллионов — компенсация семье и 1 миллион — оборудование. Стоимость одного TermMIT начинается от 20 000 долларов", — пишет издание.

Однако Россия тоже не стоит на месте, адаптируя иранские беспилотники Shahed и используя дроны, управляемые с помощью оптоволоконного кабеля, что делает их устойчивыми к глушению. Москва увеличила производство боевых беспилотников почти на 17% в мае, что привело к резкому ускорению производства.

"Россия умеет стандартизировать производство, масштабируя его для создания огромного количества оборудования, тогда как Украина предпочитает креативность и инновации. Какая бы модель не победила, она решит войну", — пишет Bloomberg.

Напомним, что правительство Германии выделяет средства на производство 500 дальнобойных дронов "Лютый" для Сил обороны Украины. Соответствующий контракт был заключен недавно и он позволит дополнительно укомплектовать подразделения Сил беспилотных систем дальнобойными средствами.

Также сообщалось, что британская оборонная компания Prevail Partners и украинский производитель беспилотных систем Skyeton объявили о создании совместного предприятия по производству многоцелевых дронов Raybird.