Україна перетворила війну на лабораторію зброї майбутнього, — Bloomberg

Використання Україною недорогих дронів для атак на позиції ЗС РФ та знищення танків змінило характер бойових дій. Найбільш яскравим проявом цієї здатності стала операція "Павутина", пише видання.

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Майбутнє сучасної війни будується в Україні, яка після більш ніж 3 років війни з Росією перетворилася на фабрику зброї, яка переосмислює поле бою. Про це пише виданння Bloomberg.

Нове обладнання тут розробляється та розгортається за значно меншу вартість та у надзвичайно стислі терміни порівняно з майже будь-якою іншою точкою світу.

Видання зазначає, що Україна все ще залежить від розвідки США та систем ППО союзників у перехопленні російських ракет. Однак, зараз Київ зараз отримує близько 40% зброї, яку виготовляє сама. Ключовим фактором опору російським загарбникам стала необхідна адаптивність, яка зараз є рушійною силою оборонної революції в Україні.

Як пише Bloomberg, використання Україною недорогих дронів для атак на позиції ЗС РФ та знищення танків змінило характер бойових дій. Найбільш яскравим проявом цієї здатності стала операція "Павутина". Близько 70% російської техніки Сили оборони знищили саме за допомогою дронів.

Вони тепер можуть працювати практично за будь-якої погоди, вдень і вночі. Оскільки передові райони постійно перебувають під наглядом дронів, розгортання техніки мінімізує ризик для людей.

Як приклад, видання ще наводить гусеничний роботизований комплекс TerMIT, який вже використовують Сили оборони. Він оснащений супутниковим інтернет-приймачем Starlink і поміщається в задню частину універсала Skoda Octavia. Він має вбудовані модулі, які можна замінювати для заміни або оновлення, і є три версії на вибір, включаючи ту, що постачається з великокаліберним кулеметом Browning або гранатометом Mk 19.

Понад 20 військових частин вже використовують ТерМІТ, деякі з них повністю покладаються на нього для доставки продовольства та спорядження на передову з відстані до 20 кілометрів, повертаючись з пораненими та загиблими.

"Тут діє холодна логіка: машини, окрім того, що вони є витратним матеріалом, дешевші за людей. Один загиблий солдат коштує державі 16 мільйонів гривень (близько 380 000 доларів), 15 мільйонів – компенсація родині та 1 мільйон – обладнання. Вартість одного TermMIT починається від 20 000 доларів", — пише видання.

Однак Росія теж не стоїть на місці, адаптуючи іранські безпілотники Shahed та використовуючи дрони, що керуються за допомогою оптоволоконного кабелю, що робить їх стійкими до глушіння. Москва збільшила виробництво бойових безпілотників майже на 17% у травні, що призвело до різкого прискорення виробництва.

"Росія вміє стандартизувати виробництво, масштабуючи його для створення величезної кількості обладнання, тоді як Україна надає перевагу креативності та інноваціям. Яка б модель не перемогла, вона вирішить війну", — пише Bloomberg.

Нагадаємо, що уряд Німеччини виділяє кошти на виробництво 500 далекобійних дронів "Лютий" для Сил оборони України. Відповідний контракт був укладений нещодавно і він дасть змогу додатково укомплектувати підрозділи Сил безпілотних систем далекобійними засобами.

Також повідомлялося, що британська оборонна компанія Prevail Partners і український виробник безпілотних систем Skyeton оголосили про створення спільного підприємства з виробництва багатоцільових дронів Raybird.