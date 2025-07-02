Британія та Україна запускають перше спільне виробництво дронів Raybird: деталі проєкту

Британська оборонна компанія Prevail Partners і український виробник безпілотних систем Skyeton оголосили про створення спільного підприємства з виробництва багатоцільових дронів Raybird.

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Проєкт підтриманий урядами Великої Британії та України й передбачає розгортання серійного виробництва безпілотників Raybird на території Сполученого Королівства. Про це йдеться в офіційному повідомленні на сайті Prevail Partners.

За інформацією компаній, виробничі потужності будуть використовуватися не тільки для забезпечення Сил оборони України, а й для задоволення потреб армії Великої Британії та інших країн НАТО.

Угода, укладена терміном на три роки, передбачає фінансування британським урядом серійного випуску українських дронів на території країни. Також планується інтеграція платформи Raybird у британські військові системи, з особливим акцентом на застосування в сухопутних операціях і забезпеченні морської безпеки.

За словами колишнього міністра оборони Великої Британії сера Ієна Дункана Сміта, який відвідав виробництво Skyeton в Україні, дрон Raybird є однією з найефективніших систем подвійного призначення у світі. Він підкреслив, що нове партнерство виведе Британію на передові позиції в галузі безпілотної авіації.

Міністр оборони України Рустем Умеров, зі свого боку, зазначив, що поки триває війна, вся продукція спрямовуватиметься в розпорядження Сил оборони України. Надалі планується спільне використання вироблених БПЛА обома країнами.

Характеристики Raybird

Клас: NATO UAS Class 1

Час польоту: до 28 годин

Висота польоту: до 10 000 м

Час розгортання: менш як 25 хвилин

Бойовий наліт: понад 350 000 годин в умовах війни в Україні

Особливості: модульна конструкція, можливість швидкої заміни корисного навантаження (оптика, SAR, РЕБ)

Нагадаємо, український безпілотник Raybird-3 отримає нову систему електромагнітного спектра. Рішення дасть можливість визначати ціль із точністю 100 на 100 метрів.