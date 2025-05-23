Зможе визначати ціль з точністю 100х100 метрів: український безпілотник Raybird-3 отримав нові можливості

Український безпілотник Raybird-3 отримає нову систему електромагнітного спектру. Українська компанія Skyeton сумісно з данською компанією Quadsat розробляє нове корисне навантаження для цього дрона.

Related video

Про це повідомляє Defence Express.

Данська компанія Quadsat, з якою співпрацює українська Skyeton, спеціалізується на система геолокації радіочастотних перешкод QS RF Locator на базі квадрокоптера, який дозволяє виявляти радіолокаційні станції, системи РЕБ, станції зв'язку та інше радіоелектронне обладнання.

В Defence Express припускають, що така система буде також встановлюватись і на український БПЛА Raybird, щоправда, наявні фото свідчать, що буде додано радіопрозорий ковпак задля кращої аеродинаміки. QS RF Locator здатний охоплювати сотні квадратних кілометрів та визначати ціль з точністю 100х100 метрів.

QS RF Locator. Фото - Quadsat

БПЛА Raybird-3 розробляється українською компанією Skyeton з 2014 року. Він добре себе зарекомендував і навіть становив національний рекорд з тривалості польоту, провівши у повітрі 28 годин.

Безпілотник Raybird-3: що відомо

Під час польоту безпілотник здатен здолати відстань до 2500 км, втім керування дроном може здійснюватися на відстанях до 220 км. Максимальна висота польоту становить 5,5 км.

Запускається дрон з катапульти, хоча раніше повідомлялося про можливість пуску з пікапа.

Raybird-3 може працювати в умовах активної протидії систем РЕБ. Його вага 22 кілограми і він може нести до 5 кілограмів корисного навантаження — оптико-прицільну станцію, лазерний цілевказівник, чи нову систему радіоелектронної розвідки.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що українські захисники стали оснащувати дрони Mavic шістьма гранатами VOG замість двох, як це було раніше.

Також повідомлялося, що ЗСУ отримали новий роботизований комплекс TerMIT зі встановленим на ньому кулеметом Canik.