Сможет определять цель с точностью 100х100 метров: украинский беспилотник Raybird-3 получил новые возможности

Украинский беспилотник Raybird-3 получит новую систему электромагнитного спектра. Украинская компания Skyeton совместно с датской компанией Quadsat разрабатывает новую полезную нагрузку для этого дрона.

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Об этом сообщает Defence Express.

Датская компания Quadsat, с которой сотрудничает украинская Skyeton, специализируется на система геолокации радиочастотных помех QS RF Locator на базе квадрокоптера, который позволяет обнаруживать радиолокационные станции, системы РЭБ, станции связи и другое радиоэлектронное оборудование.

В Defence Express предполагают, что такая система будет также устанавливаться и на украинский БПЛА Raybird, правда, имеющиеся фото свидетельствуют, что будет добавлен радиопрозрачный колпак для лучшей аэродинамики. QS RF Locator способен охватывать сотни квадратных километров и определять цель с точностью 100х100 метров.

QS RF Locator. Фото — Quadsat

БПЛА Raybird-3 разрабатывается украинской компанией Skyeton с 2014 года. Он хорошо себя зарекомендовал и даже составил национальный рекорд по продолжительности полета, проведя в воздухе 28 часов.

Беспилотник Raybird-3: что известно

Во время полета беспилотник способен преодолеть расстояние до 2500 км, впрочем управление дроном может осуществляться на расстояниях до 220 км. Максимальная высота полета составляет 5,5 км.

Запускается дрон с катапульты, хотя ранее сообщалось о возможности пуска с пикапа.

Raybird-3 может работать в условиях активного противодействия систем РЭБ. Его вес 22 килограмма и он может нести до 5 килограммов полезной нагрузки — оптико-прицельную станцию, лазерный целеуказатель, или новую систему радиоэлектронной разведки.

Напомним, что ранее сообщалось, что украинские защитники стали оснащать дроны Mavic шестью гранатами VOG вместо двух, как это было раньше.

Также сообщалось, что ВСУ получили новый роботизированный комплекс TerMIT с установленным на нем пулеметом Canik.