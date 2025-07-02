Британия и Украина запускают первое совместное производство дронов Raybird: детали проекта

Британская оборонная компания Prevail Partners и украинский производитель беспилотных систем Skyeton объявили о создании совместного предприятия по производству многоцелевых дронов Raybird.

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Проект поддержан правительствами Великобритании и Украины и предусматривает развертывание серийного производства беспилотников Raybird на территории Соединенного Королевства. Об этом говорится в официальном сообщении на сайте Prevail Partners.

По информации компаний, производственные мощности будут использоваться не только для обеспечения Сил обороны Украины, но и для удовлетворения потребностей армии Великобритании и других стран НАТО.

Соглашение, заключенное сроком на три года, включает финансирование британским правительством серийного выпуска украинских дронов на территории страны. Также планируется интеграция платформы Raybird в британские военные системы, с особым акцентом на применение в сухопутных операциях и обеспечении морской безопасности.

По словам бывшего министра обороны Великобритании сэра Иена Дункана Смита, посетившего производство Skyeton в Украине, дрон Raybird является одной из самых эффективных систем двойного назначения в мире. Он подчеркнул, что новое партнерство выведет Британию на передовые позиции в области беспилотной авиации.

Министр обороны Украины Рустем Умеров в свою очередь отметил, что пока продолжается война, вся продукция будет направляться в распоряжение Сил обороны Украины. В дальнейшем планируется совместное использование производимых БПЛА обеими странами.

Характеристики Raybird

Класс: NATO UAS Class 1

Время полета: до 28 часов

Высота полета: до 10 000 м

Время развертывания: менее 25 минут

Боевой налет: более 350 000 часов в условиях войны в Украине

Особенности: модульная конструкция, возможность быстрой замены полезной нагрузки (оптика, SAR, РЭБ)

Напомним, украинский беспилотник Raybird-3 получит новую систему электромагнитного спектра. Решение даст возможность определять цель с точностью 100 на 100 метров.