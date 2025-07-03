Сотні тисяч БПЛА: Україна отримає нові дрони-перехоплювачі ракет ЗС РФ (фото)

ЗСУ отримають сотні тисяч безпілотників від компанії Swift Beat. У списках озброєння є новітні розробки — перехоплювачі крилатих і балістичних ракет.

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Україна та американська компанія Swift Beat підписали стратегічну угоду про постачання сотень тисяч дронів для ЗСУ. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час візиту до Данії.

Меморандум про довгострокове стратегічне партнерство підписували міністр оборони України Рустем Умеров і CEO компанії Swift Beat, LLC Ерік Шмідт.

Судячи з фотографій, на зустрічі був присутній і глава Офісу президента України (ОП) Андрій Єрмак.

Домовленості передбачають масштабне розширення виробництва БПЛА

Ця угода передбачає масштабне розширення виробництва БПЛА, їх відправлять Україні пріоритетно за собівартістю.

Компанія збирається надати сотні тисяч дронів у 2025 році і ще більше — у 2026 році. Йдеться про такі типи озброєнь:

дронах-перехоплювачах для знищення ворожих БПЛА і ракет;

БПЛА для розвідки, коригування вогню і логістики;

ударних дронах середнього класу;

новітніх розробках: перехоплювачах крилатих і балістичних ракет, автоматичних турелях і розвідплатформах.

"Усього цього буде значно більше, щоб забезпечувати реалізацію наших завдань в обороні та захищати життя українців", — наголосив глава держави.

Swift Beat — американська компанія з великою присутністю в Україні. Її спеціалізація — виробництво автономних дронів зі штучним інтелектом, активна кооперація з українськими інженерами і військовими, а також тестування дронів в Україні, повідомив ОП.

Нагадаємо, російські "Шахеди" оснащуються міні-комп'ютерами NVIDIA для обходу українських систем ППО. БПЛА порівнюють фото місцевості із зображенням від камери.

Західні експерти вважають, що війна в Україні перетворилася на фабрику зброї. Застосування дешевих дронів на фронті змінило характер бойових дій.