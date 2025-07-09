Килимові бомбардування без авіації: що стоїть за масованим ударом по Луцьку

Сьогодні вночі Луцьк пережив найпотужнішу атаку з початку повномасштабної війни — Росія спрямувала на місто десятки дронів і ракет. Опитані Фокусом експерти говорять про новий рівень ескалації, демонстративний терор і спробу ворога відтворити килимові бомбардування минулого століття.

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Вночі 9 липня російські війська спрямували найбільший за весь час великої війни удар по Волинській області, в основному — по Луцьку. За інформацією голови Волинської ОВА Івана Рудницького, було випущено приблизно 50 ударних дронів "Шахед" і 5 ракет. Наслідки — займання на складах одного з луцьких підприємств та в гаражному кооперативі, але наразі жодних повідомлень про поранених або загиблих не надходило.

Згідно з інформацією Повітряних сил ЗСУ, за ніч було застосовано рекордні 741 засіб повітряного нападу. Це включало 728 дронів, 7 крилатих ракет, а також 6 аеробалістичних "Кинджалів". Системи ППО змогли знищити 718 із них — це надзвичайно високий показник ефективності.

Майже всі повітряні цілі були спрямовані на захід України

За словами військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, атака на Луцьк вирізнялася безпрецедентною кількістю застосованих засобів, включно з дронами-камікадзе типу "Шахед-136" та дронами-приманками "Герань" і "Пародия".

Експерт підкреслив, що росіяни заздалегідь готувалися до цієї атаки, що підтверджується зменшенням кількості дронів у попередні дні.

"Ми бачили, як останніми днями по Україні прилітала невелика кількість дронів, навіть трохи більше ніж 50 напередодні", — зазначив він.

Це свідчить про накопичення ресурсів для здійснення масштабного удару. За його словами, атака була ретельно спланована, з визначеною кількістю цілей, які мали бути уражені.

Цей підхід, за словами експерта, є частиною російської стратегії, яка передбачає систематичні удари по містах України.

"Вони діють за планом, використовуючи наявні засоби, які щодня поповнюються готовою продукцією", — додав Коваленко.

Така стратегія дає змогу росіянам підтримувати постійний тиск на українські міста, навіть якщо це потребує накопичення ресурсів.

Удар по Луцьку: головна мета атаки РФ

Основною метою цих атак, за оцінкою Олександра Коваленка, є терор цивільного населення тилової України.

Окрім психологічного тиску, удари також спрямовані на цивільну інфраструктуру, що посилює їхній деструктивний ефект.

Експерт зазначив, що атака на Луцьк була демонстративно масштабною.

"Можна було б обійтися меншою кількістю дронів для одного міста, але росіяни гіпертрофують свої дії, щоб створити ефект показового терору", — каже Фокусу Коваленко.

За його словами, це свідчить про перехід до нового рівня ескалації, коли росіяни намагаються відтворити практику килимових бомбардувань, подібних до тих, що застосовувалися під час Другої світової війни.

Військово-політичний оглядач звернув увагу на те, що росіяни використовують дрони "Шахед" як аналог авіаційних бомб, зокрема ФАБ-250.

"За своєю бойовою частиною "Шахед" фактично є еквівалентом авіаційної бомби", — зазначив він.

Це дає змогу росіянам імітувати килимові бомбардування без використання авіації, яка зазнала значних втрат на початку повномасштабного вторгнення в 2022 році.

"На початку війни росіяни намагалися застосовувати авіацію для килимових бомбардувань, але наша ППО довела свою ефективність, і вони відмовилися від цієї тактики через великі втрати", — продовжує Коваленко.

Натомість ворог перейшов до використання дронів, які дають змогу досягати подібного ефекту, але з меншими ризиками для себе.

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло у розмові з Фокусом підкреслює, що виходячи з регулярних масованих атак, Росія наразі не бажає припинення бойових дій в Україні та досягнення тривалого миру. Він погоджується з Олександром Коваленком, що основною метою атак є терор мирного населення України.

Масований удар 9 липня: куди ще може поцілити ворог

За словами експертів, росіяни визначили чіткі пріоритети для своїх атак. Київ залишається ключовою ціллю, по якій удари здійснюються приблизно раз на тиждень або півтора.

"Системність цих нальотів свідчить про те, що Київ є для них головною мішенню. Окрім столиці, удари також спрямовані на великі міста та обласні центри, такі як Дніпро, Харків, Суми, Запоріжжя, Миколаїв, Одеса, Полтава, Кременчук, тощо", — вважає Коваленко.

Більш масові нальоти наразі РФ здійснює приблизно кожні три-чотири дні. Така періодичність дає змогу ворогу підтримувати тиск на цивільне населення та інфраструктуру, створюючи постійну загрозу.

Щодо протидії атакам, то Дмитро Жмайло розповідає, що Україна активно розбудовує систему ППО, розвиває виготовлення і модернізацію дронів, зокрема дронів-перехоплювачів. Також активно розвивається механізмами рекрутингу до Сил оборони, паралельно з мобілізацією, щоб до захисту країни долучалось більше мотивованих людей.

Також масовий терор РФ, на думку експерта, змінює думку США стосовно політики постачань озброєння Україні.

"Так, впродовж останніх кількох днів американська сторона повідомляє про продовження надання військової допомоги Україні, запровадження нових санкцій на РФ, а Дональд Трамп розглядає можливості передачі додаткових систем ЗРК Patriot, зазначаючи, що Путін "вбиває забагато людей" та "несе маячню", — підсумовує Жмайло.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський говорив про швидке отримання ЗСУ сотень тисяч дронів, зокрема перехоплювачів.

Пентагон водночас призупинив постачання Україні частини зенітних ракет. Відбивати масовані російські атаки ракетами і безпілотниками стало набагато складніше.