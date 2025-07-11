"Не представляю, как его ремонтировать": под Торецком ВСУ "разобрали" танки-камикадзе россиян (видео)

Бойцы ВСУ называют такие танки россиян "одноразовым средством", поскольку его миссия лишь попытаться подвезти пехоту и остаться гореть в украинских степях.

Related video

На Торецком направлении в Донецкой области ВС РФ начали применять для штурмов танки-камикадзе. Их используют один раз для подвоза пехоты. Об этом в эфире Армия TV сказал начальник штаба батальона беспилотных систем "Вспышка" 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода с позывным "Перепел".

По его словам, в зоне ответственности подразделений бригады, уничтожили 2 российских танка с дополнительной защитой. До этого враг полтора месяца не использовал бронированную технику вообще.

На этот раз россияне удивили украинскую пехоту — они использовали 2 танка-мангала с пехотой. На подходах их попала артиллерия, вероятно, уничтожив РЭБ на бронированной технике, если он был. Далее танки начали отрабатывать из дронов. Их атаковали десятками fpv-дронов и в конце концов сожгли.

"Мы их прозвали "бункер-гараж". Я так понимаю, что это как одноразовое средство. Не представляю как его потом разобрать, чтобы отремонтировать в случае каких-то масштабных поломок. Мое личное мнение, я считаю, что они их выпускают как камикадзе. Чтобы высадить пехоту и дай Бог, чтобы вернулись. Но слава Богу, что у них это не получается, помогаем", — сказал начальник штаба батальона беспилотных систем "Вспышка" 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода.

Он добавил, что высаженная из танков пехота далеко не дошла — ее уничтожили.

Напомним, что в районе Очеретино ВСУ уничтожили танк россиян, который те обшили металлочерепицей и отбойниками.

Также сообщалось, что бойцы 28 ОМБр уничтожили танк-монстр россиян из арматуры и проволоки. Для этого использовали около 60 FPV-дронов, ведь было очень трудно найти слабое место. Некоторые небольшие беспилотники просто застряли в его броне.