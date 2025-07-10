"Скоро начнут шпаклевать": ВС РФ для защиты обшили танк металлочерепицей (видео)

После бревен, решеток и шин оккупанты "зашивают" танки отбойниками. Такое новое достижение российского оборонпрома заметили в районе Очеретино.

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Российские оккупанты продолжают придумывать все новые и новые методы для защиты своей техники от украинских FPV-дронов. Они обкладывали их бревнами, покрышками и обшивали резиной. Сейчас перешли на металлочерепицу. На это обратил внимание украинский журналист Юрий Бутусов.

Оккупанты в сети выложили видео, на котором похвастались дополнительной защитой "брони" в районе Очеретино в Запорожье.

"Там притаилось новое достижение российского ВПК — танк, обшитый по его версии металлочерепицей (или же отбойниками, которые устанавливают вдоль дорог). Вскоре начнут шпаклевать...", — сыронизировал Юрий Бутусов.

Чудо-танк снял один из россиян и высказался по поводу увиденного.

"Вот они — новейшие разработки, нано-технологии. Танк обшили металлочерепицей, сели и поехали, но это не очень помогло. Танк-мангал эта хр**нь называется. Все равно сгорел", — сказал оккупант и показал рядом еще уничтоженные танки-сараи ВС РФ.

Напомним, что ранее сообщалось, что ВС РФ на Покровском направлении настолько обшивают свою технику листами дополнительной защиты, что бойцам Сил обороны теперь трудно отличить, что именно к ним едет.

Также ВС РФ начали использовать кустарную защиту на своих контрбатарейных РЛС типа "Зоопарк-1М", обшивая их резиновыми экранами и металлическими решетками. Решение призвано повысить живучесть техники перед ударами украинских FPV-дронов и других средств поражения.