"Скоро почнуть шпаклювати": ЗС РФ для захисту обшили танк металочерепицею (відео)

Після колод, решіток і шин окупанти "зашивають" танки відбійниками. Таке нове досягнення російського оборонпрому помітили в районі Очеретиного.

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Російські окупанти продовжують вигадувати все нові і нові методи для захисту своєї техніки від українських FPV-дронів. Вони обкладали їх колодами, покришками і обшивали резиною. Зараз перейшли на металочерепицю. На це звернув увагу український журналіст Юрій Бутусов.

Окупанти в мережі виклали відео, на якому похизувалися додатковим захистом "броні" в районі Очеретиного на Запоріжжі.

"Там причаїлося нове досягнення російського ВПК — танк, обшитий за його версією металочерепицею (або ж відбійниками, що встановлюють вздовж доріг). Невдовзі почнуть шпаклювати…", — зіронізував Юрій Бутусов.

Диво-танк зафільмував один з росіян і висловився з приводу побаченого.

"Ось вони — новітні розробки, нанотехнології. Танк обшили металочерепицею, сіли і поїхали, але це не дуже допомогло. Танк-мангал ця хр**нь називається. Все одно згорів", — сказав окупант і показав поруч ще знищені танки-сараї ЗС РФ.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що ЗС РФ на Покровському напрямку настільки обшивають свою техніку листами додаткового захисту, що бійцям Сил оборони тепер важко відрізнити, що саме до них їде.

Також ЗС РФ почали використовувати кустарний захист на своїх контрбатарейних РЛС типу "Зоопарк-1М", обшиваючи їх гумовими екранами і металевими решітками. Рішення покликане підвищити живучість техніки перед ударами українських FPV-дронів та інших засобів ураження.