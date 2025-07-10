Росіяни вкрали розробку ЗСУ із захисту танків "капюшон" і запатентували її

Окупанти заявляють про проведені "дослідження" та підкреслюють, що такий захист бронетехніки визнали в рази вищим порівняно з відомими аналогами.

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У Росії вкрали і запатентували українську розробку із захисту бронетехніки "капюшон". Патент затвердили на рівні центрального військово-інженерного вишу. Про це пише Defence Express.

Уніфіковану конструкцію протидронового захисту, яку неформально називають "капюшон" вигадали і активно використовують українські танкісти.

Це — неважкий сітчастий екран, який захищає бронетехніку від ударів дронів. "Капюшон" зберігає бронетехніці адекватний вигляд і у разі чого дозволяє екіпажу швидко її покинути.

На крадіжку ідеї "капюшона" звернув увагу дослідник бронетехніки Андрій Тарасенко.

За його інформацією, в Росії, де обшивають танку листами та наварюють додатковий захист, просто вкрали українську розробку і запатентували у закладі, який є центральним вишем інженерних військ РФ — "Военно-инженерная академия им. Карбышева". У самому російському патенті закріплено детальний опис та всі аспекти цього технічного рішення.

Росіяни запатентували українську розробку

Крім цього окупанти заявляють про проведені "дослідження" та підкреслюють, що такий захист бронетехніки визнали в рази вищим порівняно з відомими аналогами.

"Теоретичні дослідження, проведені в процесі розробки запропонованого винаходу, підтвердили, що за критерієм оцінки "ефективність бойового застосування"- вартість" запропоноване технічне рішення має показники в 1,2 — 1,5 рази вище в порівнянні з відомими аналогами", — зазначив Андрій Тарасенко.

Нагадаємо, що ЗС РФ для захисту обшили танк металочерепицею. Такий диво-танк помітили в районі Очеретиного на Запоріжжі. Його знищили Сили оборони.

Також повідомлялося, що бійці 28-ї ОМБр знищили черговий "танк-сарай" армії РФ — на це пішло близько 60 FPV-дронів. Машина була щільно укрита бронею та тросами, її використовували для прориву й супроводу техніки з піхотою, РЕБ або мінними тралами.