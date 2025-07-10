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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Росіяни вкрали розробку ЗСУ із захисту танків "капюшон" і запатентували її

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В РФ вкрали українську розробку "капюшон"

Окупанти заявляють про проведені "дослідження" та підкреслюють, що такий захист бронетехніки визнали в рази вищим порівняно з відомими аналогами.

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У Росії вкрали і запатентували українську розробку із захисту бронетехніки "капюшон". Патент затвердили на рівні центрального військово-інженерного вишу. Про це пише Defence Express.

Уніфіковану конструкцію протидронового захисту, яку неформально називають "капюшон" вигадали і активно використовують українські танкісти.

Це — неважкий сітчастий екран, який захищає бронетехніку від ударів дронів. "Капюшон" зберігає бронетехніці адекватний вигляд і у разі чого дозволяє екіпажу швидко її покинути.

На крадіжку ідеї "капюшона" звернув увагу дослідник бронетехніки Андрій Тарасенко.

За його інформацією, в Росії, де обшивають танку листами та наварюють додатковий захист, просто вкрали українську розробку і запатентували у закладі, який є центральним вишем інженерних військ РФ — "Военно-инженерная академия им. Карбышева". У самому російському патенті закріплено детальний опис та всі аспекти цього технічного рішення.

Росіяни запатентували українську розробку
Росіяни запатентували українську розробку

Крім цього окупанти заявляють про проведені "дослідження" та підкреслюють, що такий захист бронетехніки визнали в рази вищим порівняно з відомими аналогами.

"Теоретичні дослідження, проведені в процесі розробки запропонованого винаходу, підтвердили, що за критерієм оцінки "ефективність бойового застосування"- вартість" запропоноване технічне рішення має показники в 1,2 — 1,5 рази вище в порівнянні з відомими аналогами", — зазначив Андрій Тарасенко.

Нагадаємо, що ЗС РФ для захисту обшили танк металочерепицею. Такий диво-танк помітили в районі Очеретиного на Запоріжжі. Його знищили Сили оборони.

Також повідомлялося, що бійці 28-ї ОМБр знищили черговий "танк-сарай" армії РФ — на це пішло близько 60 FPV-дронів. Машина була щільно укрита бронею та тросами, її використовували для прориву й супроводу техніки з піхотою, РЕБ або мінними тралами.