Россияне украли разработку ВСУ по защите танков "капюшон" и запатентовали ее

Оккупанты заявляют о проведенных "исследованиях" и подчеркивают, что такую защиту бронетехники признали в разы выше по сравнению с известными аналогами.

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В России украли и запатентовали украинскую разработку по защите бронетехники "капюшон". Патент утвердили на уровне центрального военно-инженерного вуза. Об этом пишет Defence Express.

Унифицированную конструкцию противодроновой защиты, которую неформально называют "капюшон" придумали и активно используют украинские танкисты.

Это — нетяжелый сетчатый экран, который защищает бронетехнику от ударов дронов. "Капюшон" сохраняет бронетехнике адекватный вид и в случае чего позволяет экипажу быстро ее покинуть.

На кражу идеи "капюшона" обратил внимание исследователь бронетехники Андрей Тарасенко.

По его информации, в России, где обшивают танка листами и наваривают дополнительную защиту, просто украли украинскую разработку и запатентовали в заведении, которое является центральным вузом инженерных войск РФ — "Военно-инженерная академия им. В самом российском патенте закреплено детальное описание и все аспекты этого технического решения.

Россияне запатентовали украинскую разработку

Кроме этого оккупанты заявляют о проведенных "исследованиях" и подчеркивают, что такую защиту бронетехники признали в разы выше по сравнению с известными аналогами.

"Теоретические исследования, проведенные в процессе разработки предложенного изобретения, подтвердили, что по критерию оценки "эффективность боевого применения" — стоимость" предложенное техническое решение имеет показатели в 1,2 — 1,5 раза выше по сравнению с известными аналогами", — отметил Андрей Тарасенко.

Напомним, что ВС РФ для защиты обшили танк металлочерепицей. Такой чудо-танк заметили в районе Очеретино на Запорожье. Его уничтожили Силы обороны.

Также сообщалось, что бойцы 28-й ОМБр уничтожили очередной "танк-сарай" армии РФ — на это ушло около 60 FPV-дронов. Машина была плотно укрыта броней и тросами, ее использовали для прорыва и сопровождения техники с пехотой, РЭБ или минными тралами.